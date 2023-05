Erding: Mehr Luft im Stadthaushalt

Von: Gabi Zierz

Mehr Steuern als erwartet hat die Stadt Erding 2022 eingenommen. Das wirkte sich positiv auf den Haushalt aus. © dpa

Die Stadt Erding hat finanziell für heuer etwas mehr Spielraum als gedacht. Die Jahresabschluss 2022 fällt nämlich positiver aus als erwartet. Sogar die Rücklagen steigen.

Erding – Die finanzielle Lage der Stadt Erding hat sich 2022 besser entwickelt als erwartet. Dies wurde im Jahresabschluss deutlich, den Kämmerer Kurt Hiller nun im Stadtrat vorstellte. Demnach schloss der Etat mit einem Volumen von 115,1 Millionen Euro. Das sind gut acht Millionen Euro weniger als noch im Nachtragshaushalt im September kalkuliert. Letztlich konnten sogar den Rücklagen noch 3,4 Millionen Euro zugeführt werden.

„In der Stadt Erding gehen wir mit dem Geld der Bürger und Unternehmen sehr, sehr sorgfältig und solide um“, betonte OB Max Gotz (CSU) und lobte Hiller für seine Arbeit. Mit Blick auf die Haushaltsdebatten in anderen Kommunen stellte Gotz fest: „Wir haben geordnete Finanzen und vorausschauend geplant.“

Trotz der Großprojekte, die in den nächsten Jahren anstehen – unter anderem der Bau von zwei neuen Feuerwehrhäusern in Erding und Altenerding sowie die Fliegerhorst-Konversion – „braucht es uns nicht bange sein. Ich bin sicher, dass wir auch diese Aufgaben meistern“, so der OB.

An Gewerbesteuer-Einnahmen flossen im vergangenen Jahr 21,7 Millionen Euro in den Stadtsäckel. Dieses erfreuliche Ergebnis ist auch dem Freistaat geschuldet. Er hatte die pandemiebedingten Ausfälle mit Ausgleichszahlungen kompensiert und die zweite Rate – gut 4,8 Millionen Euro – erst im März 2022 überwiesen.

Allerdings hat die Stadt bei der Einkommensteuerbeteiligung – mittlerweile der größte Einnahmeposten – ihren Ansatz im Nachtragshaushalt nicht ganz erreicht. Sie nahm laut Hiller rund 2,6 Millionen Euro weniger ein als die kalkulierten gut 30 Millionen Euro. Das führte der Kämmerer darauf zurück, dass das Steueraufkommen im dritten Quartal 2022 erheblich unter dem der beiden ersten Quartale lag.

Andererseits konnten im Vermögenshaushalt – wie in den Vorjahren – nicht alle geplanten Investitionen getätigt beziehungsweise abgeschlossen werden. So reduzierten sich die Ausgaben hier von 25,8 auf 18,6 Millionen Euro. Damit war es nicht nötig, Geld aus den Rücklagen zu nehmen, um den Etat auszugleichen. Im Gegenteil: Dorthin flossen 3,4 Millionen Euro.

Hiller relativierte dies allerdings und verwies auf das zweckgebundene KfW-Darlehen in Höhe von 4,5 Millionen Euro, das die Stadt 2022 aufgenommen hat. Auch geht der Kämmerer nicht davon aus, dass von Bund oder Freistaat künftig weitere Ausgleichszahlungen zu erwarten sind. Er warnte: „Bei der Fülle an bereits feststehenden Belastungen gibt es keinerlei Grund, in Euphorie zu verfallen.“ Die Erfüllung der Pflichtausgaben sei das Maß der Dinge und müsse weiterhin höchste Priorität haben.

Von Euphorie sind die Stadträte weit entfernt, wenn man sich an die Haushaltsberatungen für 2023 erinnert. Damals im Dezember hatten sie angesichts der angespannten finanziellen Lage nach mehrstündigen Beratungen sogar beschlossen, die Grundsteuer B erstmals nach 20 Jahren zu erhöhen – und zwar um 50 Prozent.

Auch wenn der positive Jahresabschluss 2022 der Stadt etwas Luft gibt, wird sie heuer den laufenden Betrieb aus ihren Rücklagen stützen müssen – im Haushaltsplan sind dafür 17 Millionen Euro veranschlagt. Aktuell hat die Stadt noch gut 48 Millionen Euro an Rücklagen.