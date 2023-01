Meine schlaflose Nacht mit Papst Benedikt

Von: Hans Moritz

Am 19. April 2005 wurde Joseph Ratzinger zum Papst gewählt. Redaktionsleiter Hans Moritz hatte an diesem Tag eine schlaflose Nacht. © Domenico Stinellis/dpa

Ein ganz besonderes Erlebnis verbindet Redaktionsleiter Hans Moritz mit dem am Silvestertag verstorbenen Papst Benedikt. Das ist fast 18 Jahre her. Eine unvergessliche Erinnerung.

Die Wahl von Joseph Ratzinger zum Papst werde ich nicht vergessen, ein Meilenstein in meiner nun 34-jährigen Tätigkeit als Lokaljournalist.



Es war der Abend des 19. April 2005. Zu der Zeit war ich stellvertretender Redaktionsleiter beim Isar-Loisachboten in Wolfratshausen. Als aus der Sixtinischen Kapelle weißer Rauch aufstieg, hatten wir die Ausgabe für den nächsten Tag gerade zu Ende gebracht. Gebannt verfolgten wir in der Redaktion, als um 18.41 Uhr der chilenische Kardinalprotodiakon Jorge Arturo Medina Estévez das Ergebnis bekannt gab: Ratzinger folgt als Benedikt XVI. auf Johannes Paul II. Nach 500 Jahren wird wieder ein Deutscher Oberhaupt der katholischen Kirche. Noch dazu einer, der von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising war.



Keine Frage: Dieses welthistorische Ereignis musste am nächsten Tag auch in der Lokalzeitung stattfinden. Also setzten wir uns zusammen: Wer schaut ins Archiv, wann Ratzinger aus welchem Anlass im Landkreis war? Wer organisiert Bilder? Wer ruft Pfarrer und Vertraute Ratzingers an, um Reaktionen einzuholen? Wer fährt zu den Geistlichen raus, die wir nicht telefonisch erreichen? Und dann hieß es: tippen, tippen, tippen.



Eine andere Gruppe begann damit, die Seite eins freizuräumen und wichtige Themen von dort auf hintere Seiten zu setzen. Und so gelang es uns in einer atemlosen Nacht, zwei lokale Sonderseiten zur Papstwahl zu erstellen. Was waren wir stolz!



Ich habe viele stürmische Nächte in der Redaktion erlebt – genauer gesagt bei jeder Wahl, wenn wir gegen die Uhr schreiben müssen. Doch dieser Spätdienst war bislang einzigartig. Wenn ich heute junge Kollegen oder Praktikanten für den Journalistenberuf begeistern will, erzähle ich immer von diesem 19. April im Jahr 2005.



Bei seinem Tod hat es der emeritierte Papst Benedikt den Printmedien leichter gemacht: Er starb an einem redaktionsfreien Tag. Die Zeitungsmacher hatten 36 Stunden Zeit, an den Nachrufen zu feilen.

