Erding: Meisterliche Magie, die Corona vergessen lassen will

Teilen

Kann mehr als Kartentricks: Der Forstinninger Luke Dimon präsentiert am 17. März meisterliche Magie in der Stadthalle Erding. © Milena Lohmann

Erding - Sie ist wieder da: „Pure Illusion“-Show von und mit Meistermagier Luke Dimon ist am Donnerstag, 17. März in der Stadthalle Erding zu sehen.

„Ein Abend, um Corona auf magische Weise zu vergessen.“ So beschreiben Magier Luke Dimon und Stadthallen-Chefin Jutta Kistner die achte Ausgabe der Show „Pure Illusion“. Dimon, preisgekrönter Magier, führt am Donnerstag, 17. März, ab 20 Uhr durch den Abend.

Beim Pressetermin kündigte der Forstinninger aber auch an, eigene Zaubertricks zu zeigen. Diese verbindet er mit Comedy. Es ist ihm gelungen, „ein Programm mit preisgekrönten und internationalen Künstlern zu organisieren“. Dazu gehören die beiden Ukrainer Roman und Slava, zwei Hochkaräter der internationalen Variété-Szene. Die Stepptanzkünstler seien auf den großen Bühnen der Welt zu Gast und fester Bestandteil des Moulin Rouge und des Crazy Horse in Paris, so Dimon. Für Pure Illusion kommen sie nach Erding. „Eine besondere Ausnahme und Ehre für alle Beteiligten“, sagt Dimon. Er ist mit dem Duo befreundet.

Mentalmagier Christoph Kuch zeigt in Erding sein Titanic-Experiment und nimmt die Zuschauer mit in die Welt der Gedankenleser. Aus Indonesien kommt Julius Frack. Der Weltmeister der Großillusion ist dort auf Tournee, pausiert aber einen Abend, um dem Erdinger Publikum seine Kunst zu zeigen.

Mit Nikolai Striebel wird auch ein Nachwuchsmagier auf der Bühne stehen. Für Dimon ist er der Favorit für den deutschen Meistertitel, der im Mai in Fürstenfeldbruck vergeben wird. Die weibliche Seite der Magie zeigt Alana. Sie ist die erste und bisher einzige deutsche Meisterin der Zauberkunst und tritt erstmals in Erding auf.

Seit acht Jahren begeistert „Pure Illusion“ die Zuschauer in die Stadthalle. Kistner ist stolz und glücklich, dass die Show heuer wieder stattfinden kann. Die zulässigen 75 Prozent Belegung werde man nicht gänzlich nutzen. Alles werde unter strengsten Hygienemaßnahmen stattfinden, versichert Kistner. Sie empfindet die Show als „Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität“.

Karten gibt es im Vorverkauf je nach Kategorie für 27, 31 und 25 Euro in der Stadthalle, Tel. (0 81 22) 99 07-12.

MILENA LOHMANN