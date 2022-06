Messerstecherei in Erdinger Altstadt: Dramatische Szenen in Shisha-Bar - Drei teils schwer Verletzte

Von: Hans Moritz

Teilen

Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Schwerverletzten direkt vor der Bar. Der Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden. © Günter Herkner

Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend vor einer Shisha-Bar in der Erdinger Altstadt abgespielt. Ein junger Mann stach mit einem Messer auf drei Männer ein.

Erding - Es war am Dienstag gegen 19 Uhr als die Bluttat ihren Lauf nahm. Zeugen berichteten unserer Zeitung, dass ein junger Mann auf das Lokal unmittelbar am Schönen Turm in Erding zugelaufen sei. Dort zückte er unvermittelt ein Messer und stach auf drei Männer ein.

Erding: Mann sticht mit Messer auf Männer ein - Ein Schwerverletzer

Einen erwischte er schwer, das Messer bohrte sich in dessen Rücken und in die Schulter. Stark blutend brach er auf dem Gehweg zusammen. Die anderen beiden erlitten leichtere Stichverletzungen.



Bei der Polizei und der Rettungsleitstelle gingen mehrere Notrufe ein. Ein knappes Dutzend Polizeiautos und zivile Streifen sowie ein Großaufgebot an Rettungswagen und einem Notarzt sowie mehrere First-Responder-Einheiten der Feuerwherne fuhren vor und nahmen auf der Langen Zeile und dem Mühlgraben Aufstellung. Das Gebiet um die Shisha-Bar wurde weiträumig abgesperrt.



Zudem wurden die Rettungshubschrauber Christoph München aus Großhadern und Christoph 1 aus Harlaching angefordert. Letzterer konnte im Anflug allerdings wieder abbestellt werden. Die Maschine der Deutschen Rettungsflugwacht setze auf dem Volksfestplatz auf, die Erdinger Feuerwehr fuhr den Notarzt in die Innenstadt.



Messerstecherei in Erding: Verletzten in Klinikum gebracht

Gut eine halbe Stunde später fuhr ein Rettungswagen den schwer aber nicht lebensgefährlich Verletzten ins Klinikum Großhadern.



Der Täter konnte noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Etwa eine Stunde nach der Tat wurde er in ein ziviles Polizeifahrzeug gesteckt, das ihn mit auf die Wache nahm. Er befindet sich in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen des versuchten Mordes und schwere Körperverletzung ermittelt.



Messerstecherei in Erding: Familienstreiterei wohl Hintergrund

Nach Recherchen unserer Zeitung ist am Dienstagabend in der Erdinger Innenstadt ein Streit zwischen zwei Clans beziehungsweise Familien eskaliert. Es soll sich um Kurden aus dem Irak handeln. Im Mittelpunkt soll eine junge Frau stehen, die sich für ein Leben entschieden haben soll, das ihrer Familie missfiel. Der Angreifer soll der Partner der jungen Frau sein, der die gegen Nachstellungen durch ihre Familie verteidigen wollte.

Die Polizei wollte dazu am Tattag noch keine Angaben machen. Zeugen berichten, dass die Streitereien der Familie selbst nach der Bluttat verbal weitergegangen sei. Für die Zeugen verstörend: Mehrere Besucher der Shisha-Bar blieben am Abend dort seelenruhig sitzen und rauchten Wasserpfeife.

Was Bekannte des Angreifers so schockiert: Der junge Mann galt als sehr nett. Sie beschreiben ihn als charmant und aufmerksam. Warum er so austicken konnte ist ihnen ein Rätsel, möglicherweise wurde der Druck der Familie der Freundin zu groß.

Messerstecherei in Erding: Tatverdächtiger wird Donnerstag Haftrichter vorgeführt

Noch während die Polizei am Tatort ermittelte, kamen die Schauspieler der Schwedenspiele – und konnten kaum fassen, was in unmittelbarer Nähe ihrer Bühne geschah, auf der am Donnerstagabend die Premiere stattfinden sollte.

Erich Peinelt, Chef der Volksspielgruppe Altenerding, vereinbarte mit dem Einsatzleiter der Polizei, auf die Pyrotechnik zu verzichten – um die Bevölkerung nicht erneut aufzuwühlen und dem Gerücht entgegenzutreten, dass erneut Gefahr besteht.



Der Tatverdächtige wird im Lauf des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen am Tatort dauerten bis tief in die Nacht. Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr Erding erneut alarmiert, um den Bereich auszuleuchten.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.