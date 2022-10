Erding: Millionen-Kredit für Halle am Lodererplatz

Stadt nutzt Förderprogramm des Bundes für effiziente Nichtwohngebäude

Von Hans Moritz schließen

Die Stadt Erding nimmt nach langer Zeit mal wieder ein für sie attraktives Darlehen auf und finanziert damit teilweise die neue Dreifachhalle am Lodererplatz.

Erding – Jahrelang hat man in der Stadt Erding aufgrund glänzender finanzieller Zeiten gar nicht mehr gewusst, wie man das Wort Kredit überhaupt schreibt. Jetzt hat die Stadt ein Darlehen aufgenommen, um damit den Neubau einer Dreifachturnhalle mit Veranstaltungssaal am Lodererplatz zumindest teilweise zu finanzieren. Darüber informierten OB Max Gotz (CSU) und Kämmerer Kurt Hiller jetzt den Stadtrat.

Den Kredit über 9,66 Millionen Euro stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Damit bleibt die Stadt deutlich unter der im Haushalt vorgesehenen Darlehensaufnahme von 20 Millionen Euro. Die KfW-Bankengruppe, so Gotz, stellt den Betrag im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes für die Errichtung effizienter Nichtwohngebäude zur Verfügung.

Anfang Juni hatte die KfW der Stadt mitgeteilt, dass besagte 9,66 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden könnten. In diesem Rahmen erhält die Stadt einen Tilgungszuschuss von über zehn Prozent, konkret sind das 962 400 Euro. Das Darlehen läuft über 20 Jahre, in den ersten drei Jahren ist keine Tilgung fällig.

Der Zinssatz, so Hiller, werde an dem Tag festgelegt, an dem die 9,66 Millionen Euro abgerufen werden. Diesbezüglich mahnte der Kämmerer zur Eile. Aktuell seien es 1,66 Prozent. „Der Satz steigt aber nahezu täglich.“ Danach gelte eine zehnjährige Zinsbindung. Auf Vorschlag der Kämmerei wird die KfW aber nicht die volle Summe überweisen, sondern den ersten von zwei Teilbeträgen.

Erding kommt der Kredit auch deshalb gelegen, weil es am Lodererplatz zu einer beträchtlichen Baukostensteigerung kommt (wir berichteten). Bis jetzt hat die Stadt für den Abriss der alten Halle und den bisherigen Baufortschritt schon rund 3,2 Millionen Euro ausgegeben. Insgesamt soll die Halle an die 20 Millionen Euro kosten. Die KfW schreibt vor, das gesamte Darlehen binnen zwölf Monaten abzurufen. Das passt laut OB Gotz gut in den Zeitplan der Großbaustelle.

In der gleichen Sitzung wurde, wie berichtet, auch der Nachtragshaushalt beschlossen. In dem ist statt 20 Millionen jetzt nur noch von 15 Millionen Euro Kreditaufnahme die Rede. Gut möglich, dass Erding so viel Geld – wieder einmal – gar nicht benötigt.