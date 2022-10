Mini-Apartments statt Polizeikaserne

Von: Hans Moritz

Geisterausfahrt: Die Zufahrt zur geplanten Wohnanlage ist längst fertig. Das Projekt selbst stockt. © Hans Moritz

Dass in der Brust des Stadtrats zwei Herzen schlagen, wurde in der Debatte über ein umstrittenes Bauprojekt im Nordwesten der Kreisstadt deutlich.

Erding - Zum einen besteht die Gelegenheit, kleinteiligen Wohnraum zu schaffen, den es in diesem Format in Erding kaum gibt. Auf der anderen Seite werden die Kommunalpolitiker das ungute Gefühl nicht los, mit der Salamitaktik des Erdinger und Dorfener Bauträgers Scharl über den Tisch gezogen zu werden. Am Ende machte der Stadtentwicklungsausschuss aber doch den Weg für einen so genannten vorhabensbezogenen Bebauungsplan frei – bei einer Gegenstimme, der von Thomas Bauer (CSU).



Es geht um ein Sondergebiet an der Anton-Bruckner-Straße nahe der Flughafentangente. Scharl wollte dort eine Art Polizeikaserne bauen, in der Landes- und Bundesbeamte kleine Wohneinheiten auf Zeit inklusive Trainingsräumen und weiterer polizeispezifischer Infrastruktur mieten können sollten. In erster Linie dachte der Investor an die Bundespolizei mit einem wachsenden Beamtenstab am Flughafen.



Doch mit dem Bund wurde Scharl nicht handelseinig. Dennoch ist der Bebauungsplan seit ziemlich genau vier Jahren gültig, es liegt sogar ein genehmigter Bauantrag vor. Doch weil es für die Immobilie keinen Bedarf mehr gibt, beantragte der Investor voriges Jahr eine Planänderung – die der Stadtrat damals einhellig und ohne Debatte ablehnte.



Zu diesem Zeitpunkt war eine eigene Abfahrt von der Anton-Bruckner-Straße bereits hergestellt – auf Kosten des Investors. Derzeit führt diese Straße mit eigener Abbiegespur ins Nichts.



Nun unternimmt Scharl einen neuen Anlauf. Der Komplex soll zahlreiche 23-Quadratmeter-Wohneinheiten aufweisen, die unter anderem an Beamte, Junglehrer, Pflegekräfte, aber auch Bedienstete von Stadt und Landkreis vermietet werden könnten. OB Max Gotz (CSU) informierte den Ausschuss, dass Scharl der öffentlichen Hand ein beträchtliches Erstbelegungsrecht einzuräumen bereit sei.



Die kontroverse Debatte eröffnete Gotz mit dem Hinweis: „Wir haben geänderte Rahmenbedingungen. Die Frage ist nun, ob wir bei den Änderungen mitgehen.“ Am Ende obsiegte die Einsicht der Politik, dass es an solchen Mini-Wohneinheiten mangele. Auf der anderen Seite machte Gotz deutlich, dass weder Bauamt noch Politik immer den sich ändernden Wünschen des Investors hinterherlaufen könne.



Das Belegungsrecht gefiel den Stadträten, wenngleich Gotz darauf hinwies: „Das muss dann auch aufwendig verwaltet werden.“



CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen erinnerte daran, „dass wir schon immer Zweifel hatten, ob das mit der Belegung durch die Bundespolizei klappt“. Deswegen sei er nun skeptisch, ob es bei einem Komplex mit Mini-Apartments bleibe, oder gleich die nächsten Änderungswünsche eingehen. „Eine Garantie gibt es nicht“, gab ihm Gotz Recht. Thomas Schmidbauer (EDJ) schlug in die gleiche Kerbe: Er verlangte eine Festlegung auf die jetzt beantragte Nutzung durch Personal der öffentlichen Hand. Stefan Grabrucker (SPD) sagte, Lehramtsreferendare seien auf solche Wohnformen angewiesen.



Walter Rauscher (CSU) konnte seinen Ärger über die Änderungswünsche nicht verbergen. „Ohne den Hinweis auf die Bundespolizei hätten wir an dieser Stelle nie ein Baurecht vergeben.“



Bauer wollte vorher wissen, wie hoch hinterher die Mieten ausfallen und ob diese von der geplanten Klientel überhaupt bezahlt werden können. Doch diese Möglichkeit gibt es nicht.



Dennoch geht das Bebauungsplanverfahren jetzt von vorne los – nach dem Motto: Not kennt kein Gebot.

