Mission Windkraft beginnt

Von: Charlotte Borst

61 und später 99 Quadratkilometer: So viel Fläche muss die Region München bis 2032 ausweisen. Die Kommunalpolitik macht sich jetzt auf den Weg, um Herrin des Verfahrens zu bleiben. © Jens Büttner/dpa

Sechs Monate, bevor das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft tritt, macht sich die Region München daran, die geforderten Flächen für Windkraft zu finden. Landräte und Bürgermeister haben in Oberhaching getagt.

Erding - Es geht darum, Ausschau zu halten, wo bis zu 400 Windräder gebaut werden könnten.



Bis Ende 2027 sollen die Länder 1,1 Prozent ihrer Fläche für Windkraft identifizieren. In der Region München, sind das 61 Quadratkilometer. Bis 2032 müssen sogar 1,8 Prozent ausgewiesen sein, 99 Quadratkilometer der Regionsfläche.



„Wir sollten die Landschaft nicht wie einen Streuselkuchen mit Windkraftanlagen zupflastern, sondern diese bündeln“, sagte der Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands (RPV) Christian Breu. Einstimmig beschloss der Planungsausschuss, dass man schnell zum Ziel kommen und nun Kriterien für ein Konzept festlegen will.



Zudem wird nun ein Beirat aus Bürgermeistern und Landräten gegründet, um die Suche breit zu verankern. Der RPV-Verbandsvorsitzende, Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU), wird je einen Vertreter aus der Landeshauptstadt und den acht Landkreisen einladen, den Stadt und Landkreise zuvor benennen. „Es geht darum, früh mitzukriegen, wo es zwickt“, so Schelle. Zusätzlich dürfen Vertreter von Jagd, Forst- und Landwirtschaft, Naturschutz und Strominfrastruktur mitwirken, ebenso wie ein Experte von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und Windkümmerer Peter Beermann.



„Je mehr mitwirken, umso besser, solange wir handlungsfähig bleiben“, kommentierte Schelle. Erdings OB Max Gotz indes hegte Zweifel. Er befürchtet, „dass der Beirat sich zerredet, wenn zu viele Konfliktverbände mitreden. Denn am Ende müssen nicht die Verbände die Planung vor den Bürgern vertreten, sondern wir Bürgermeister und Landräte.“ Schelle indes setzt auf die Beschlusskraft des Planungsausschusses: „Es ist am Ende unsere Aufgabe, mit Interessen und Konflikten umzugehen.“ Er sicherte zu, bei den Naturschutzverbänden nachzubessern: „Jeder, der will, darf mitarbeiten.“



Der RPV wird nun Tabuflächen identifizieren, die nicht für Windkraft in Frage kommen – Naturschutzgebiete, Natura 2000-Flächen oder Siedlungsgebiete. Dann werden die Kommunen befragt, wo sie geeignete Flächen sehen. Zudem wird der RPV Kriterien entwickeln, mit deren Hilfe die Kommunen Szenarien durchspielen können, wo Windräder stehen könnten. Im Landkreis Erding könnten die Windkraftpläne der „Energievision Erding“ mit gut 40 Standorten nun zu neuem Leben erwachen.



Fest steht: „Die bisherige 10H-Regel wird so nicht mehr gelten“, sagte Schelle: „Es reicht ein Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebieten.“ Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), schilderte, wie die Luftverkehrssicherheit die Flächensuche in der Flughafenregion erschwere. Solche Gesetze, deutete Breu an, würden „deutlich zu Gunsten der Windkraft geändert“.



Doch was passiert, wenn die Region München nicht genügend Flächen ausweist? „Gibt es dann ein Mediationsverfahren, oder werden alle über einen Kamm geschoren?“ fragte Freisings Landrat Helmut Petz. Breu betonte: „Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“ Nicht jede Gemeinde könne 1,1 Prozent erreichen, die Landeshauptstadt oder der Alpenrand täten sich da schwer, „dann müssen andere Gemeinden übernehmen.“



Auf jeden Fall sollte man sich schnell auf den Weg machen, stellte Schelle klar: „Kopf in den Sand – das ist die falsche Körperhaltung. Wer nichts ausweist, wird am Ende nicht mehr steuern können.“ Dann seien die Windkraftanlagen überall im Außenbereich privilegiert, und Investoren bauten vielleicht genau da, wo es keiner wollte. „Dass wir in der Region München jetzt schon anfangen, zeigt, wie wichtig uns das Thema ist“, sagte Schelle.