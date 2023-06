Erding: Mit der Rikscha raus aus den eigenen vier Wänden

Gruß aus der Rikscha: OB Max Gotz und Flughafenseelsorger Franz Kohlhuber (v. l.) ließen sich nach der Segnung des Gefährts von Tobias Cako, stellvertretender Kreisbeauftragter der Malteser Erding, eine Runde über den Kleinen Platz kutschieren. © Malteser

Mit der E-Rikscha kutschieren die Malteser künftig Senioren durch Erding. Für das neue Angebot suchen sie ehrenamtliche Fahrer.

Erding – Ein paar schöne Stunden bei einer Rikscha-Fahrt –das verspricht das neue Angebot der Malteser den Senioren in Erding. Die Hilfsorganisation stellte diesen Service nun auf dem Kleinen Platz vor und ließ die E-Rikscha segnen.

Barbara Müller, Leiterin des vom Bund geförderten Malteser-Projekts „Miteinander-Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ in der Erzdiözese München und Freising, beschrieb das Angebot: „Wir möchten gerne älteren Menschen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, raus- und rumzukommen, etwas Zeit an der frischen Luft verschaffen und sie mit der Rikscha ein wenig durch die Gegend fahren.“

Dafür sollen einige schöne Routen in und um Erding zusammengestellt werden. „Vielleicht hat der eine oder andere aber auch einen Wunsch, wo er gerne einmal wieder hingefahren werden würde“, so Müller. Dazu suchen die Malteser nun ehrenamtliche Fahrer, die Senioren abholen und auf eine Rikscha-Fahrt mitnehmen.

OB Max Gotz hat die Schirmherrschaft übernommen und betonte bei der Weihe, wie wichtig ein solches Angebot auch für ältere Menschen sei, die zunehmend allein zu Hause seien. Viele seien dankbar, einfach mal aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. „Es kann auch der Weg zum ehemaligen Haus oder ins Nachbarviertel sein. Deshalb ist es eine sehr schöne Einrichtung mit einer Mobilitätsbereicherung. Ich glaube, dass wir mit diesen kleinen Bausteinen eine lebens-, aber auch liebenswerte Stadt sind“, sagte der OB. Er ist zuversichtlich, dass sich Ehrenamtliche finden werden, zumal das Thema Mobilität vielen Menschen sehr am Herzen liege.

Flughafenseelsorger Franz Kohlhuber segnete die Rikscha ebenso wie ihre künftigen Fahrer und Fahrgäste. Er überreichte den Maltesern einen Christophorus-Schlüsselanhänger, der allzeit sichere Fahrt für die „kostbaren Frachten“, so Kohlhuber, garantieren soll. Danach ging die gesegnete Rikscha mit ihm und dem OB auf „Jungfernfahrt“ über den Kleinen Platz, bevor sie Bürger unter die Lupe nehmen und auf Wunsch auch eine Probefahrt machen konnten.

Wer sich als Fahrgast oder Ehrenamtlicher für die Rikscha-Fahrten interessiert, kann sich per E-Mail an Rikscha.Erding@malteser.org oder unter Tel. (0 81 22) 99 55 16 melden. Infos zum Angebot, zur Mitarbeit und finanziellen Unterstützung des Projekts gibt es auch auf der Webseite www.malteser-erding.de. Zudem findet am Montag, 12. Juni, um 19 Uhr in der Malteser-Dienststelle in Erding, Landshuter Straße 55, ein Infoabend für Ehrenamtliche statt. red