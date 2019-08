Mit Hochzeit nicht einverstanden - Vater schlägt Schwiegersohn in spe krankenhausreif

Weil er mit der geplanten Hochzeit seiner Tochter nicht einverstanden ist, schlägt ein Mann den Bräutigam krankenhausreif. Es fliegen nicht nur Fäuste.

Erding – Schlechter kann man nicht in die Ehe starten. Ein werdender Schwiegervater ist mit seiner künftigen Rolle offensichtlich überhaupt nicht einverstanden. Denn der 44-Jährige verprügelte am Sonntagabend seinen Schwiegersohn in spe so heftig, dass der 21-Jährige ins Klinikum Erding eingeliefert werden musste. Die Identität des Aggressors muss noch geklärt werden.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Verlobte gegen 20.15 Uhr zur Wohnung seiner künftigen Gattin in Erding. Der 44-Jährige hatte davon Wind bekommen und passte den Afghanen an der Tür ab.

Erding: Mit Fäusten, Schüssel und Besen geschlagen

Mit einer Porzellanschüssel verletzte er den jungen Mann am Kopf. Danach drosch er mit einem Besenstiel auf ihn ein. Die Gattin ging schlichtend dazwischen. Der Friede hielt nicht lange, wenig später flogen die Fäuste – bis die Polizei einschritt.

ham