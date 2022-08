Erding: Mit sieben Soli zum Schafkopf-Titel

Von: Bernd Heinzinger

Schafkopfen in großer Runde: Mit 300 Teilnehmern war das Stiftungszelt auf dem Erdinger Herbstfest am Sonntagvormittag sehr gut gefüllt. Das Schafkopfturnier des Erdinger/Dorfener Anzeigers hat schon Tradition. © Bernd Heinzinger

Balthasar Lex ist Erdinger Schafkopfmeister. Der Walpertskirchener gewann am Sonntag das traditionsreiche Turnier der Heimatzeitung auf dem Herbstfest.

Erding – Perfektes Wetter zum Kartenspielen herrschte am Sonntag bei der großen Schafkopf-Meisterschaft des Erdinger/Dorfener Anzeigers. Draußen regnete es, und bei angenehmen Temperaturen kamen 300 Frauen und Männer ins Stiftungszelt. Bei allen herrschte die große Hoffnung auf den Hauptpreis von 1000 Euro in bar.

Am Ende freute sich ein Mann aus dem Landkreis darüber: Balthasar Lex aus Walpertskirchen schaffte mit 56 Punkten bei sieben gewonnen Soli, davon eines sogar als Tout, den Sprung aufs oberste Podest.

Die erste von zwei Runden lief für ihn bombastisch. Da lag er mit bereits 42 Punkten ganz vorne: „Danach bin ich so mitgelaufen und konnte zum Glück noch ein bisschen drauflegen“, sagte der 68-Jährige bei der Siegerehrung glücklich. Mit seiner Ausbeute habe er durchaus gerechnet, vorne zu landen: „Ich dachte schon, dass es für die ersten Fünf reichen könnte.“

Der Gesamtsieg hat Lex dann aber schon überrascht – und war eine Premiere: „Vor ewigen Zeiten bin ich einmal Zweiter geworden, gewonnen habe ich aber noch nie.“ Was er mit dem Geld vorhat, das weiß der Walpertskirchener noch nicht so genau: „Wahrscheinlich wird es einfach verblitzt.“

Bargeld gab es für die drei Besten: Turnierorganisator Josef Hundegger (r.) gratulierte Hans Forster jun. (3.), Gewinner Balthasar Lex und Werner Spindler (2., v. l.). Für die weiteren Platzierten gab es Sachpreise. © Bernd Heinzinger

Der zweite Platz und damit 400 Euro gehen in den Landkreis Fürstenfeldbruck, genauer gesagt nach Grafrath. Werner Spindler holte sich mit 54 Punkten (sechs gewonnene Soli) die Vizemeisterschaft. Der 73-Jährige erinnerte sich, dass er 1980 bereits einmal ein Turnier gewonnen hatte: „Danach klappte es bis jetzt nicht mehr zu einem der vorderen Plätze.“ Seit seinem 14. Lebensjahr spielt er bereits Schafkopf. In Erding lag er nach der ersten Runde mit 34 Punkten bereits in Schlagdistanz: „Danach liefen die Spiele ganz normal, und ich bin einfach froh, dass es mit dem zweiten Platz geklappt hat.“

Ein verlorenes Solo in Runde eins kostete Hans Forster jun. aus Obersüßbach vielleicht den Gesamterfolg. Mit 48 Zählern reichte es für ihn am Ende für Rang drei: „Da habe ich ein bisschen zu viel riskiert und was ausprobiert.“ Es hat nicht geklappt. Danach konnte er immerhin noch fünf weitere Soli für sich entscheiden. Nach 13 Punkten in der ersten Runde schaffte Forster damit eine starke Aufholjagd: „Da habe ich einfach geschaut, was noch geht. Dass es aber noch so gut läuft, hätte ich nicht gedacht.“ Die 200 Euro kommen seinem sechsjährigen Sohn zu Gute: „Da kann man jedes Geld gut gebrauchen.“

Neben den Geldpreisen gab es viele schöne Sachpreise wie einen 58-Zoll-Fernseher oder hochwertige Staubsauger. Also durften sich auch diejenigen freuen, die es nicht ganz aufs Siegerpodest schafften. Das Wichtigste für alle war, dass man sich wieder zum Schafkopfen im Festzelt treffen durfte. Bemerkbar machte sich das im Zeitplan, denn neben dem Spiel musste natürlich auch das ausgiebige, in den vergangenen zwei Jahren ausgefallene Ratschen nachgeholt werden.

Organisator Josef Hundegger war mit dem Comeback der Schafkopfmeisterschaft der Heimatzeitung zufrieden: „Viele trauen sich aktuell einfach noch nicht raus, daher sind 300 Teilnehmer für mich völlig in Ordnung.“

Weitere Erdinger Platzierungen: 4. Karl Steil aus Grünbach (47 Punkte, 4 Soli, 0 verloren), 8. Christian Niedermeir (39/6/0) aus Oberding, 11. Josef Wandinger aus Grünbach (37/9/3), 14. Gottfried Zeitler aus Erding (36/7/0), 16. Thomas Schreder aus Erding (36/6/0), 18. Franz Büchlmann aus Isen (36/5/0), 19. Johann Schäffner aus Taufkirchen (34/4/0), 20. Georg Uschold aus Moosinning (33/8/2), 23. Josef Eberl aus Berglern (33/4/0), 24. Hans Lex aus Moosinning (33/4/0), 26. Georg Baumgartner aus Fraunberg (32/6/0), 30. Georg Sageder aus Erding (31/4/0), 33. Johann Baier aus St. Wolfgang (29/6/2), 34. Wolfgang Bauer aus Dorfen (28/7/1), 37. Matthias Birnkammer aus Finsing (28/6/0), 38. Hans Forster aus Finsing (28/5/0), 41. Tobias Gaigl aus Erding (27/4/0), 42. Hans Fink aus Dorfen (26/8/0), 44. Stephan Maier aus Eitting (25/3/1), 45. Johann Spötzl aus Forstern (23/6/1), 48. Martin Angermair aus Erding (22/9/0), 49. Peter Gaiser aus Erding (21/4/0) und 50. Timo Heumann aus Erding (21/3/1).