Mitarbeiter verklagen Landratsamt

Von: Hans Moritz

Bei der Zulage macht es einen großen Unterschied, ob man beim Landkreis in der Behörde oder im Klinikum (r.) beschäftigt ist. Das ist jetzt Gegenstand eines Rechtsstreits. © Archiv

Am Landratsamt Erding ist es derzeit nicht nur in den Büros heiß, auch beim Betriebsklima steigt die Temperatur.

ERding - Angestellte verklagen die Kreisverwaltung, sprich: den eigenen Arbeitgeber. Es geht um Zulagen zum Tariflohn, ein Zuckerl, das nicht alle bekommen. Der Ausgang des Rechtsstreits am Arbeitsgericht München? Völlig offen!



Auslöser der Auseinandersetzung, die jetzt zu einem ersten Gütetermin bei Gericht geführt hat und im Herbst fortgesetzt wird, ist die frühere Ballungsraumzulage. Die bekommt, wessen Arbeitsstätte in einer sehr teuren Region liegt. Das trifft auch auf den Kreis Erding zu, aber nicht flächendeckend.



2019 beschloss der Kreistag, die so genannte München-Zulage – aber nicht in Reinform. „Das Problem war, dass einige unserer Mitarbeiter die Zulage bekommen hätten, andere aber nicht, weil ihr Arbeitsort zum Beispiel in Taufkirchen oder Dorfen liegt“, erklärt Landrat Martin Bayerstorfer im Gespräch mit unserer Zeitung.



Der Kreistag beschloss daraufhin die Erding-Zulage für alle. Damit bekamen alle Mitarbeiter ein Lohn-Plus von 135 Euro, die Hälfte der München-Zulage von 270 Euro. „Das erschien uns am gerechtesten und am solidarischsten“, sagt Bayerstorfer.



Dann kam Corona und führte der entsetzten Öffentlichkeit vor Augen, wie überlastet das Klinikpersonal ist. Weil das in der Hochphase der Pandemie reihenweise ausfiel, Betten gesperrt und Eingriffe abgesagt werden mussten, schnürte der Landrat ein Entlastungspaket für das Personal am Krankenhaus, das arbeitsrechtlich eine Abteilung des Landkreises ist.



Teil dieses Pakets war die volle München-Zulage von 270 Euro fürs gesamte Klinikpersonal. In der Folge bedeutete das: Die einen Mitarbeiter des Landkreises (1060 in der Klinik) waren finanziell um 135 Euro besser gestellt als die anderen (480 in der Kreisverwaltung).



Und dagegen richtet sich nun der Protest. Die Klageführer weisen darauf hin, dass sie alle Beschäftigte ein- und desselben Arbeitgebers seien. Die Gegenseite wiederum argumentiert, dass es sich um zwei getrennte Arbeitsstätten handle. Allerdings laufen Bestrebungen, aus zwei Belegschaften einen Personalkörper zu formen.



Nach Informationen unserer Zeitung, zu denen sich Bayerstorfer nicht äußern will, gab es 2022 Bestrebungen, auch dem Personal der Kreisverwaltung die volle Zulage zu gewähren. Das soll aber im Kreistag nicht mehrheitsfähig gewesen sein. Einige Bürgermeister fürchten dem Vernehmen nach, dass ihre Leute kündigen und zum Landkreis wechseln.



Und worum geht es finanziell? Für die volle München-Zulage am Klinikum wendet der Landkreis 2,5 Millionen Euro auf, für die eigenen Leute sind es 600 000 Euro. Das Kuriose an dem Fall: Sollte der Landkreis verlieren, müsste Bayerstorfer den Beschluss vollziehen, den er selbst vorgeschlagen hatte. Ob der Kannibalisierungseffekt bei den Gemeinden dann wirklich eintreten würde, ist ungewiss. Denn schon heute gibt es Rathäuser, die eine Zulage zahlen und andere, die nicht in den Bereich fallen. ham