Monika Gruber packt ein: Osterüberraschung für Erdings Seniorenheime

Die prominente Kabarettistin Monika Gruber zeigt Herz und packt für Erdings Seniorenheime an.

„Mundschutz ist Pflicht.“ So wurden die Helfer bei der BRK-Osteraktion im Haus der Begegnung in Erding von Gemeindeschwester Martina Vollmuth (3. v. l.) empfangen. Daran musste sich auch Kabarettistin Monika Gruber (l.) halten, die mit Freundin Michaela Fuchs (r.) gekommen war. Sie packten zusammen mit (ab 2. v. l.) Alice Geyer (Jugendinitiative „Covid-19“), Auszubildender Franziska Fuchs und dem 2. stellvertretenden BRK-Kreisvorsitzenden Jürgen Loher 500 Osterpakete. Neben Schokohasen und einer kleinen Osterüberraschung ist eine BRK-Zeitschrift im Päckchen, unter anderem „mit Frühlingsrätsel, Tipps für Bewegungsübungen und Informationen zum Einkaufsservice“, wie Vollmuth erzählte. Die Idee zu dieser Aktion hatte BRK-Geschäftsführerin Gisela van der Heijden bei einem Gespräch in der Teeküche, berichtete die Gemeindeschwester. Dank der Spenden der Firmen Lipp, Feneberg und Nanu Nana konnte die Idee auch ganz schnell umgesetzt werden. Am Karsamstag sind BRK-Mitarbeiter unterwegs und liefern die Pakete an den Pforten der drei Erdinger Altenheime ab, um den Senioren eine kleine Osterfreude zu bereiten. Text/Foto: Krzizok