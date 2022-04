Kommentar: Corona - Jetzt ist der Staat schutzlos

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

In der Corona-Politik steht das Land nun sehr schwach da. Jubeln dürften nur die Montagsspaziergänger. Beides ein Irrsinn, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Die Bundesregierung, aber auch die Länder stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Corona-Politik. Mitten in der Hochinzidenz gibt es kaum noch Schutzmaßnahmen, nun ist auch die Impfpflicht passé – selbst für die hoch gefährdeten Altersgruppen. 2,7 Millionen der über 60-Jährigen in Deutschland sind nach wie vor nicht geimpft – und werden sich wohl auch freiwillig nicht mehr schützen.



Je näher der Sommer rückt, desto geringer wird das Risiko. Die Politik hat es allerdings mit der Ablehnung sämtlicher Vorschläge versäumt, in den Herbst zu schauen. Dann hat das Virus keine Gegner mehr und kann ungehindert zuschlagen. Wir werden es alle erleben – und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit neuerlichen harten Einschränkungen für alle, vor allem wieder Kita- und Schulkinder. Was für ein Trauerspiel. Die Impfpflicht hätte im November oder Dezember kommen müssen. Angesichts überlaufender Kliniken, Covid-Patientenverlegungen quer durch die Republik und einer wieder hohen Impfbereitschaft wäre das der ideale Zeitpunkt gewesen. Aber in Berlin war man mit sich selbst beschäftigt.



Nun könnte man sagen, die Alten, die sich nicht impfen lassen, sind selbst schuld, wenn sie schwer erkranken. In der Tat, Mitleid mit ihnen, wenn sie um ihr Leben kämpfen, muss man wenig haben. Das Problem ist aber, dass selbst bis heute und spätestens im Herbst wieder Menschen nicht operiert werden können, weil für Corona-Ignoranten Intensivbetten freigehalten werden müssen. Krebspatienten etwa werden deshalb (einem so leicht vermeidbaren) potenziell tödlichen Risiko ausgesetzt. Man fasst sich an den Kopf.



Vermutlich werden die Montagsspaziergänger das nächste Mal feiern. Sie haben alles erreicht: keinerlei staatlicher Schutz mehr. Der Grund ihres Protests hat sich erledigt. Aufhören werden sie sicher nicht. Doch ab sofort ist ihr Anliegen noch weniger nachvollziehbar, als es jemals war.



Immer deutlicher wird: Einem hartnäckigen Kern geht es schon lange nicht mehr um Corona. Er trägt seinen individuellen Frust auf die Straße und will vor allem eins: Staat und Gesellschaft provozieren – indem er die Märsche nicht anmeldet.



Die Frage nach der staatlichen Reaktion stellt sich nun neu. Die Spaziergänge sind bei der Beteiligung auf ein Maß geschrumpft, bei dem man mit einer Allgemeinverfügung den Verstoß gegen das Versammlungsrecht durchaus mal ahnden könnte. Es ist irgendwann nicht mehr tolerierbar, dass jeden Montag Erdings Innenstadt blockiert wird. Man möge auch mal an die – immer gleichen – Polizeibeamten denken, die seit Monaten Montag für Montag Menschen schützen müssen, für die offensichtlich keine Regeln gelten. Die Beamten sind zu Recht frustriert. Auch das sollte die Politik im Umgang mit den wilden Demos im Auge haben.

