Montagsspaziergänge: Teilnehmerzahlen brechen ein

Von: Hans Moritz

Die Zahl der Montagsspaziergänger im Landkreis ist auf die Hälfte früherer Märsche zusammengeschmolzen - und das bei besserem Wetter als in den Wochen davor. © Thomas Plettenberg (Symbolbild)

In Kriegszeiten scheint es vielen Menschen zunehmend unpassend, gegen Corona-Impfpflicht und -Beschränkungen auf die Straße zu gehen. Die Teilnehmerzahlen bei den Montagsspaziergängen in Erding, Dorfen und Wartenberg sind eingebrochen.

Erding/Dorfen/Wartenberg - In Erding waren es laut Polizei nur noch 700. Zur Erinnerung: In Spitzenzeiten waren es schon mal 1700 gewesen. In Dorfen waren es 150 und in Wartenberg 30 – jeweils nur noch die Hälfte. Erneut waren die Aufmärsche nicht angemeldet worden. Es kam jedoch zu keinen Verstößen. Auch die Zahl der angemeldeten Gegendemonstranten ging zurück.

Derweil hat sich Kalle Oefele, Vorsitzender von „Die Partei“ dafür entschuldigt, die „Erdinger Patrioten“, den Flügel der AfD in einer Pressemitteilung vom 23. Dezember als „rechtsradikale Gruppe“ bezeichnet zu haben. Das Sorry dürfte freilich nur ironisch gemeint sein. Ofele hatte sich dafür eine Anzeige wegen übler Nachrede eingehandelt. In einer Erklärung teilt die Partei mit, dass man sich (vor Gericht) wehren wolle. Die Patrioten sehe man sehr wohl als rechtsradikal an. Sie verhalte sich auch so. ham