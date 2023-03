Kommentar: Ruf nach schärferen Strafen führt in die falsche Richtung

Von: Hans Moritz

Teilen

In NRW wurde eine Zwölfjährige ermordet, von Mitschülern. Was heißt das für den Umgang mit straffälligen Kindern und Jugendlichen? © Oliver Berg/dpa

Der Mordfall Luise taugt nicht dazu, auf eine verrohende Jugend zu zeigen. Auch nicht, um das Alter der Strafmündigkeit zu senken. Das Problem könnte woanders liegen, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

In Nordrhein-Westfalen töten zwei zwölf und 13 Jahre alten Mädchen eine Mitschülerin (12). Eine solch grausame Tat, noch dazu begangen von Kindern, erschüttert verständlicherweise die Gesellschaft. Der Ruf nach schärferen Strafen war erwartbar. Wer einen anderen Menschen tötet, muss weggesperrt werden –, egal, wie jung der Täter ist.



Zorn ist nie ein guter Ratgeber, im Umgang mit Kindern schon gar nicht. Die Strafunmündigkeit bis zum Alter von 14 macht Sinn, sie hat seit Jahrzehnten Bestand. Kinder können ihr Tun nicht bis ins letzte Detail überblicken. Wie im Fall Luise die Gewalt so eskalieren konnte, wird sich noch zeigen.

Erdings Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps weist zu recht darauf hin, dass die Mädchen ja nicht unbehelligt bleiben werden. Aus ihren Familien wurden sie schon mal herausgenommen. Für sie beginnt ein langer Weg durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und: Sie werden den längsten Teil ihres Lebens mit der schwersten Schuld leben müssen, die sich ein Mensch aufbürden kann.

Weil Kinder und Jugendliche keine kleinen Erwachsenen sind, hat sich der Grundsatz Erziehung vor Strafe bewährt. Sie sind noch am formbarsten und daher am ehesten befähigt, auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückzukehren.



Der Fall Luise taugt nicht dazu, mit ihm eine verrohende Jugend zu belegen. Die soeben veröffentlichen Daten des Amtsgerichts Erding sprechen eine andere Sprache: Die Jugendstrafsachen sind 2022 um 45 Prozent – also fast die Hälfte – zurückgegangen. 427 Fälle in 2021 stehen 234 im Vorjahr gegenüber. Ebenfalls um 45 Prozent gesunken sind die Verhandlungen (schwererer) Fälle vor dem Jugendschöffengericht – von 57 auf 37.



Handlungsbedarf besteht eher an anderer Stelle: Verfügen wir über genügend Einrichtungen, um problematischen Kindern und Jugendlichen zu helfen? Nein. Es mangelt schon an Psychologen und Psychiatern, die unseren Jüngsten bei der Bewältigung der oftmals schlimmen seelischen Folgen der Lockdowns helfen. Zur Aufarbeitung des Falls Luise gehört auch die Frage, ob die jungen Täterinnen selbst viel früher Hilfe gebraucht hätten. Dann wäre die Zwölfjährige vielleicht noch am Leben. ham