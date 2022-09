Kochen mit Köpfchen

Von: Helena Grillenberger

Ein Buffet aus Resten: Gemeinsam mit Lehrerin Anna Bucher (r.) und Foodsharer Christian Kornberger kosten die Studierenden ihre Kreationen. © Stefan Rossmann

„Kochen frei Schnauze“ hieß es jetzt für die Studierenden der Landwirtschaftsschule Ebersberg. Im Rahmen der bayernweiten „Woche gegen Lebensmittelverschwendung“ startete die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule eine Kooperation mit der Erdinger Foodsharing-Gruppe.

Erding - Das Konzept der Foodsharer: Essen, das noch genießbar ist, sollte auch gegessen werden. Dabei gilt für die Gruppe stets das Prinzip: Tafeln zuerst. Allerdings gibt es Lebensmittel, die die Tafel nicht annehmen darf – Unverpacktes und Abgelaufenes etwa. Weil „abgelaufen“ aber nicht gleich „schlecht“ bedeutet, nehmen die Foodsharer eben diese Lebensmittel und verteilen sie in ihrem Umfeld. Überspitzt laute der Gedanke dahinter: „Wer sich über einen abgelaufenen Joghurt freut, weil er gratis ist, sollte überlegen, wie er mit den Lebensmitteln im eigenen Kühlschrank verfährt, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben“, sagt Christian Kornberger, Erdinger Foodsharing-Botschafter.



Um den Ansatz „gegen Lebensmittelverschwendung“ realistisch anzugehen, hatte sich die Ebersberger Landwirtschaftsschule daher an die Erdinger Foodsharing-Gruppe gewandt. Mit den Lebensmitteln, die Kornberger den Studierenden am Montag übergeben hatte sowie Gemüse aus dem Garten der Schule hieß es für die Studierenden dann: „Wir kochen Resteessen!“ „Da haben sie erst mal ein bisschen schief geschaut“, erzählt Anna Bucher, Lehrerin für das Fach Küchenpraxis schmunzelnd. Im Endeffekt seien dann aber doch alle begeistert gewesen von der Idee.



Die Herausforderung bei der Aufgabe habe darin gelegen, nicht nach Rezept einzukaufen und zu kochen, sondern das zu nutzen, was da ist. „Die Studierenden haben da einfach die Freiheit genossen, ohne Rezept weiß man ja auch erst mal gar nicht genau, was am Ende rauskommt“, sagt Bucher. Das sei auch für sie selbst spannend gewesen. „Nur wenn ich ein Repertoire an Rezepten als Grundstein habe, kann ich auch kreativ kochen“, erklärt sie.



Die Ergebnisse der vier Zweierteams wurden dann gemeinschaftlich im Speisesaal der Schule gekostet: von Grünkohlchips über Brotauflauf bis hin zu Thai Curry und süßen Arme Ritter war einiges dabei. Dabei zeigte sich auch die Kreativität, die von den Studierenden gefragt war: Weil beispielsweise keine Eier mehr übrig waren, wurden die Arme Ritter kurzerhand mit Eierlikör zubereitet. Vor allem ging es bei der Aufgabe aber darum, beim Kochen nachzudenken. „Auch mal überlegen und nicht nur aufs Datum schauen“, sagt Brigitte Mogensen, stellvertretende Schulleiterin, und greift den Gedanken der Foodsharer wieder auf: „Einfach mal dran riechen und schauen, ob es noch genießbar ist.“



Jährlich landen in Bayern nach offiziellen Angaben rund 70 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf im Müll. Das entspricht zwei vollen Einkaufswägen und einem Warenwert von etwa 200 Euro. Gerade aufgrund der steigenden Preise habe die Fähigkeit, mit dem Kochen zu können, was der Kühlschrank hergibt, momentan auch große Relevanz, sagt Mogensen. Und sollte mal mehr im Kühlschrank sein, als gebraucht wird, kann man sich ebenfalls an die Foodsharer wenden, denn: „Es kann auch privat über die Gruppe geteilt werden“, erklärt Kornberger.



Anlaufstellen in Erding unter www.foodsharing.de.