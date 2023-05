Autobahnring: Die Unfallzahlen schießen in die Höhe

Von: Hans Moritz

Unfälle sind Alltag auf dem Autobahnring A 99. © Thomas Gaulke

Auto-Pendler aus dem Landkreis Erding kennen das: Nahezu täglich kracht es auf der A 99. Der Münchner Ring gilt als meist befahrene Autobahn Deutschlands.

Erding/München - „Das geht an die Substanz“, sagt Franz Fischer, Kommandant der Feuerwehr Kirchheim. Insgesamt 262 Unfälle meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord allein auf der rund 14 Kilometer langen Strecke zwischen den Autobahnkreuzen München Nord und Ost – seit Anfang des Jahres, ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zu 2022.



Besonders die Baustelle zwischen Aschheim und Kirchheim sei ein Stolperstein für Verkehrsteilnehmer. Aber woran liegt das? An der Autobahn oder an den Autofahrern? Nach Einschätzung der Polizei sind es eher die Autofahrer. Besonders vor und in der Baustelle komme es aufgrund von Fehlverhalten der Fahrzeugführer öfters zu Auffahrunfällen. Hinzu kämen knappe Einfahrmanöver beim Auffahren auf die Autobahn, die gerade Lkw oft zur Vollbremsung zwingen. 136 Prozent mehr Unfälle mit Lkw-Beteiligung seien so 2022 zustande gekommen. Aber auch nicht angepasste Geschwindigkeit mache sich mit plus 49 Prozent in der Statistik bemerkbar.



„Die Unfälle haben brutal zugenommen“, betont Kommandant Eduard Klas von der Feuerwehr Ottobrunn. „Aber bei uns hält es sich noch in Grenzen.“ Ganz im Gegenteil zu seinen Feuerwehrkollegen ein paar Kilometer weiter. Die schiere Menge an Zusammenstößen bekommen die Feuerwehrler aus Aschheim und Kirchheim besonders stark zu spüren.



„Wir waren voriges Jahr 36 Mal draußen“, sagt Gebauer. Dem stimmt Franz Fischer, Kommandant in Kirchheim, zu. „Bis vor kurzem hatten die Aschheimer viel zu tun, jetzt hat es sich zu uns verlagert.“ Problematisch sei vor allem die schwierige Lokalisierung der Unfallstelle innerhalb der Baustelle. „Es werden grundsätzlich alle alarmiert, wir fahren von beiden Seiten an.



Konkrete Maßnahmen gegen die Unfälle gibt es laut Polizei keine. Zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkungen oder das Aufstellen von Schildern „erscheinen nicht erfolgversprechend“. Bauliche Maßnahmen kommen aufgrund des andauernden achtspurigen Ausbaus nicht in Frage. Vorbeugen könne die Polizei ebenfalls nicht. Somit bleibt einzig der Appell an die Autofahrer, rücksichtsvoll und vorausschauen zu fahren. ANNA LIEBELT