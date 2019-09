Frontalzusammenstoß auf Flughafen-Tangente: mehrere Verletzte - darunter ein Baby

Mir ist letztens bei der Auffahrt von Moosinning kommend nach dem Einfädeln einer - Trotz durchgezogener Linie- voll auf meiner Seite entgegen gekommen. Hätte ich nur nach hinten geguckt und wär dann auf meine Fahrspur gewechselt, dann wäre es auch so ein Frontalunfall gekommen. Der andere hatte einen Einfädler auf der Gegenspur, der ihm wohl nicht schnell genug war einfach überholt. Diese Strasse ist der absolute Wahnsinn und eine der größten Fehlplanungen in Deutschland. Die am stärksten befahrene Staatsstrasse in Deutschland mit enormen LKW Verkeht und faktisch ohne Überholmöglichkeit auf ca. 25 km!!!(