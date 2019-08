Junge Frauen filmen sich bei Hausfriedensbruch und Diebstahl - und streamen das Video live

Straftat live im Internet: In einem Münchner Einkaufsmarkt haben sich zwei junge Frauen spätabends an den Nahrungsmitteln bedient - und sich dabei auch noch selbst gefilmt.

Berg am Laim/Erding - Das passiert auch nicht alle Tage: Wie das Polizeipräsidium München berichtet, wurde der Polizei am Mittwoch gegen 22.30 Uhr mitgeteilt, dass auf einem Kanal einer Social-Media-Plattform live zu sehen sei, wie sich zwei Frauen offenbar unberechtigt in einem Einkaufsmarkt in München befanden. Dabei bedienten sie sich auch an den im Markt befindlichen Nahrungsmitteln.

Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls

Durch mehrere alarmierte Polizeistreifen wurde der Markt umstellt und betreten. Die zwei Frauen konnten noch vor Ort festgenommen werden – es handelt sich um eine 18-Jährige aus Erding und eine 16-jährige Münchnerin. Nach der erfolgten Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls wurde die 16-Jährige den Erziehungsberechtigten übergeben und die 18-Jährige von der Polizeiinspektion aus wieder entlassen.

Die während der Straftat durch die Tatverdächtigen aufgenommenen Videoaufzeichnungen nutzt die Polizei für die weiteren Ermittlungen als wichtiges Beweismaterial.

vam