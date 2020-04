Corona: Mundschutz aus der Nähmaschine – So schneidern sie selbst

Erding–Weltweit rattern die Nähmaschinen, denn in Zeiten des Corona-Virus’ sind Mundschutzmasken Mangelware. Im Internet kursieren unzählige Anleitungen und Varianten. Da gibt es die einfachen Masken, die mit Gummiband hinter den Ohren gehalten werden. Die „Chirurgenmasken“ werden dagegen mit Bändern am Hinterkopf gebunden. Die Luxusvarianten haben einen Drahtbügel für die bessere Passform über der Nase.

Für diejenigen unter den Lesern, die ohne Umweg über das Internet einen einfachen Mundschutz für sich und die Familie nähen möchten, haben wir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Genäht werden die Masken nur aus Baumwollstoff, der auch bei zirka 60 Grad gewaschen werden kann.

Vor dem Zuschneiden sollte der Stoff schon vorgewaschen werden, damit die fertige Maske nicht mehr eingeht. Die Anleitung gilt für eine normale Erwachsenengröße, für Kinder kann sie entsprechend angepasst werden. Eine Größenanpassung ist auch durch Verlängern der Gummibänder möglich. Wir haben für die bessere Darstellung zwei verschiedene Stoffe verwendet, man kann die Masken natürlich auch in einem Design nähen.

+ © Peter Gebel

So wird’s gemacht: Die beiden Stoffteile mit der rechten (schönen) Seite aufeinander legen, dann die Ober- und Unterkante steppen; Mundschutzmaske wenden, die rechte Stoffseite liegt jetzt außen. An den offenen Seitenkanten wird der Stoff jeweils in drei Falten gelegt, mit Stecknadeln fixiert und abgesteppt.