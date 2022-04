Erding hilft, ukrainische Kulturgüter zu retten

Von: Gabi Zierz

Zwei Paletten voller Verpackungsmaterial wurden von Erding aus in die Ukraine geschickt. © Museum Erding

Museumsteam stellt Transportkisten zur Verfügung und folgt damit internationalem Spendenaufruf.

Erding – Das Museum Erding hilft mit, ukrainische Kulturgüter vor Raub und Zerstörung durch den Krieg in Sicherheit zu bringen. Das Team um Museumsleiter Harald Krause stellte zwei Paletten voller Kisten und Verpackungsmaterial zusammen.

Krause reagierte damit auf den Spendenaufruf der Denkmalschutzorganisation World Heritage Watch. „Denn der Krieg verursacht nicht nur unendliches menschliches Leid und zerstört Wohnraum sowie Infrastruktur. Er bedroht auch zahllose Kulturgüter wie Museen und ihre Sammlungen, Bibliotheken, Archive, Galerien, Universitäten, Kirchen, Kultstätten und vieles mehr“, erklärt Stadtsprecher Christian Wanninger. Ziel sei es, möglichst viel des unermesslichen Kunst- und Kulturschatzes der Ukraine zu sichern. Word Heritage Watch versucht gemeinsam mit einer Initiative in Lwiw (Lemberg), bewegliches Kulturgut temporär in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel in Bunker vor Ort oder außer Landes.

Auch das Museum Abensberg hilft mit

Nachdem OB Max Gotz seine Unterstützung signalisiert hatte, wurde das Team aktiv. Unterstützt von einem Praktikanten im Museum und einem Auszubildenden der Stadt durchforsteten die Mitarbeiter den Bestand und stellten zwei vollbepackte Euro-Norm-Paletten mit Transportkisten, Seidenpapier, Objekt- und Archiv-Kartons, Faltschachteln, Kanthölzern, Kantenschutz, Luftpolsterfolien, Karteikästen und Kartonpapier zusammen. Insgesamt umfasst das Material knapp vier Kubikmeter Volumen.

Die Erdinger erklärten sich ferner dazu bereit, Sachspenden aus dem Museum Abensberg mit in den eigenen Transport zu integrieren. Nachdem in Deutschland drei Sammelstellen in Köln, München und Berlin eingerichtet waren, transportierten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Sachspenden zu einer Kunstspedition in den Münchener Osten. Von dort aus gingen dann zehn Container per Zug nach Lwiw.

Wanninger erinnert an Zweiten Weltkrieg in Erding

„Während des Zweiten Weltkriegs hatte das Museum Erding ein ähnliches Schicksal erlitten“, erinnert Wanninger. Nachdem das Museumsgut bereits 1944 aus Luftschutzgründen im Dachboden des Rathauses, in Schulen und im Altenheim untergebracht worden sei, folgte eine weitere Zwischenlagerung außerhalb der Stadt. Den Unterlagen zufolge handelte es sich dabei bis 1947 um die Kirchen in Tankham und Schwabersberg sowie Schloss Fraunberg.

