„Akzeptanz für die Archäologie bröselt“

Von: Hans Moritz

Teilen

Große Resonanz bei hohen Temperaturen: Museumsleiter Harald Krause (r.) begrüßte zum siebten Archäologischen Sommersymposium einmal mehr zahlreiche Experten und Interessierte in „seinem“ Museum. © Klaus Kuhn

Denkmalpflege ist aufwändig und teuer. Bauherren sind auf sich alleine gestellt. Das schmeckt nicht allen in Politik und Wissenschaft, wie nun in Erding deutlich wurde.

In jeder zweiten Baugrube in und um Erding rücken die Archäologen an – und werden fündig. Wer in Erding baut, tut das auf höchst geschichtsträchtigem Boden. Und die laufenden Schwedenspiele machen wieder einmal deutlich, warum die Archäologie im Raum Erding diese Bedeutung hat: Im Zuge der Schwedeneinfälle sind alle schriftlichen Quellen entweder verbrannt oder auf andere Weise abhandengekommen.



Das siebte archäologische Sommersymposium am Samstag im Museum Erding war nach zwei Jahren Zwangspause eine große Chance, dem entgegenzuwirken. Das sprach Oberbürgermeister Max Gotz in seinem Grußwort an: „Die Akzeptanz für die Archäologie bröselt.“ Das tue sie wegen der mit den für jede Bauherrschaft verbundenen Kosten für die Ausgrabungen. Er schlug vor, den Bauherren in diesen Fällen die Umsatzsteuer zu erlassen. „Dann braucht es auch keine eigenen Fördertöpfe“, so Gotz. Der Vorschlag ist nicht neu, und er ist auch umstritten, wie die nachfolgenden Redner deutlich machten.



Erding aber ist und bleibt Vorreiter. Harald Krause als Museumsleiter und Vorsitzender des archäologischen Vereins Erding betonte mehrfach: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Er hob mehrere Faktoren hervor: „Die Untere Denkmalschutzbehörde leistet hier Dinge, die sie gar nicht tun müsste.“ Und weiter stellte er den Rückhalt für diese Belange im Stadtrat heraus. „Wir nehmen unsere Verantwortung wahr in Erding“, versicherte er.



Die Akzeptanz aber könne gehalten und gestärkt werden, „wenn sichtbar wird, was bei den ganzen Grabungen heraus kommt“, so Krause. „Das Museum ist hier ein wichtiger Anker.“ Kostensenkungen für Bauherren würden immer wieder angemahnt, berichtete er. Ehrenamtliches Engagement etwa bei der Fundreinigung sei hier ein konkreter Beitrag.



Und tatsächlich gab es Zuspruch vom Landesamt für Denkmalpflege. Dessen Vertreter Jochen Haberstroh erklärte: „Das Erdinger Modell zeigt, wie es gehen kann. Das kommunale Engagement sticht wirklich heraus.“ Haberstroh konnte das nach dem Besuch von Tagungen auf Bundesebene sagen. Und der Erfolg ist da: „Der Erdinger Raum ist einer der am besten erforschten im Bereich des Frühmittelalters.“



Professor Bernd Päffgen, der das große Forschungsprojekt „Erding im ersten Jahrtausend“ betreut, wurde, was die Akzeptanz angeht, am deutlichsten: „Wir sind der Bevölkerung Rechenschaft schuldig.“ Genau dafür gab das Symposium Gelegenheit.



Ein Beispiel: „Experimentelle Archäologie“. Päffgen stellte einen in Erding gefundenen Prachtkamm mit 30 Zentimeter Länge aus Hirschgeweih vor. Zugleich konnte er ein ähnliches Exemplar aus Baden-Württemberg zeigen. Ein Forscher habe nun versucht, das Stück nachzubauen: 91,5 Stunden Arbeitszeit kamen zusammen. Päffgen arbeitete mit dem aktuellen Mindestlohn und kam auf 700 Euro Arbeitskosten für einen solchen Kamm. Den hätten sich tatsächlich wohl nur die wenigsten leisten können. Darum lasse er auf den Lebensstil der Menschen zu dieser Zeit schließen.



Bei allen Gräberfunden musste der Professor indes klarstellen: „Die Menschen sind ja nicht nur gestorben, sie haben ja in erster Linie gelebt.“ Und wer lebt, muss essen. Aber was? Über 2800 aufgefundene Tierknochen ließen Rückschlüsse auf die Essgewohnheiten der Menschen in verschiedenen Epochen zu: Sogar Bären dürften bei Erding erlegt worden sein, berichtete Päffgen.



Und hier erkannte der Wissenschaftler auch schon den Bedarf an weiterer Aufarbeitung durch die Wissenschaft. Weitere Publikationen, wie sie im Laufe des Symposiums vorgestellt wurden, werden folgen. Stoff für weitere Symposien Art ist gesichert.

klk