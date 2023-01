Erding muss mehr Flüchtlinge aufnehmen

Woche für Woche kommen neue Flüchtlinge im Landkreis Erding an. Es sind so viele wie noch nie.

Zu wenig Platz: Quote in Oberbayern unterschritten

Von Hans Moritz schließen

Seit Jahrzehnten haben sich im Landkreis Erding nicht so viele Geflüchtete aufgehalten wie in diesen Tagen, deutlich mehr auch als in der Welle 2015/16. Doch an sich müsste Erding noch erheblich mehr Migranten aufnehmen.

Erding - Das geht aus an sich unter Verschluss gehaltenen Zahlen der Regierung von Oberbayern hervor, die unserer Zeitung vorliegen.



Dieser Bilanz zufolge sind es im Erdinger Land derzeit 1439 Ukraine-Flüchtlinge sowie 1244 aus anderen Ländern. In der Summe leben im Landkreis damit derzeit 2683 Flüchtlinge. Die Regierung von Oberbayern verteilt diese sie nach einem Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl orientiert. Und dem zufolge müsste Erding noch mehr Migranten aufnehmen. Die sogenannte Erfüllungsquote beträgt 89,67 Prozent. Bei den Ukrainern sind es 85,86 Prozent, bei allen anderen Flüchtlingen 94,52 Prozent.



Mit knapp 2700 Flüchtlingen liegt Erding oberbayernweit im Mittelfeld. Im gesamten Regierungsbezirk sind es nach der nicht-öffentlichen Statistik knapp über 100 000. Die größte Last trägt die Landeshauptstadt München (31 400), im Landkreis München sind es 7000, in Fürstenfeldbruck mit Ankerzentrum 5500 und im Landkreis Rosenheim 5387.



Mehr Flüchtlinge als zugedacht beherbergen Ingolstadt (Erfüllungsquote: 137,96 Prozent), Rosenheim (109,22 %), Fürstenfeldbruck (113,25 %), Garmisch-Partenkirchen (130,64 %), Mühldorf (105,93 %), Starnberg (109,89 %) und Traunstein (101,18 %). Dass eine hohe Quote nicht gleichbedeutend mit vielen Migranten ist, beweist der Landkreis Garmisch: 2561 Flüchtlinge bedeuten 130,64 Prozent, in Erding entsprechen 2683 Menschen nur knapp 90 Prozent.



Wer die Quote nicht erfüllt, verfügt in der Regel über eine nicht ausreichende Zahl an Unterkünften. Laut Karin Fuchs-Weber, Leiterin des Büros Landrat, kommen aktuell pro Woche im Schnitt 45 Geflüchtete neu an. Haupt-Herkunftsländer sind neben der Ukraine die Türkei und Afghanistan. Neben den beiden Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Oberbayern in Dorfen und Oberding verfügt der Landkreis momentan über 166 dezentrale Unterkünfte, in denen 1810 Menschen leben. 674 davon sind Fehlbeleger, die als anerkannte Asylbewerber eigentlich ausziehen müssten, aber keine Wohnung finden. Was neue Unterkünfte betrifft, berichtet Fuchs-Weber, „dass wir nur noch sehr wenige Angebote erhalten“.



Die Ankunft einer großen Zahl Geflüchteter aus der Ukraine ab Mitte März hat auch Gesundheits- und Veterinärbehörden stark beansprucht. In einer Pressekonferenz berichtete Landrat Martin Bayerstorfer, dass in der Hochphase jeder Neuankömmling auf Corona getestet worden sei, zunächst durch das Gesundheitsamt, später durch die Malteser. Infizierte wurden in einem Hotel im Landkreis isoliert, ehe sie ihre Unterkünfte beziehen konnten. „Weil die meisten regelmäßig getestet wurden, war das aber nur eine kleine Zahl“, betont Bayerstorfer.



Zudem wurden alle Ukrainer auf die hoch ansteckende Tuberkulose getestet, laut Bayerstorfer eine „große logistische Herausforderung“. Seit März wurden 304 Erwachsene und 148 Kinder auf die Lungenkrankheit hin untersucht, in 38 Fällen war eine vertiefte Diagnostik erforderlich. Allerdings wurden nur neun Fälle von latenter Tuberkulose festgestellt – eine Ansteckung in der Vergangenheit, aber keine akute, ansteckende Infektion.



Auch für mitgebrachte Haustiere musste „im Rahmen größtmöglicher humanitärer Hilfeleistung“, so Bayerstorfer, eine Lösung gefunden werden. EU, Bund und Länder hätten sich darauf verständigt, auch Haustieren die Einreise zu erleichtern und auf die sonst üblichen Genehmigungen zu verzichten. „Das war möglich, weil das Tollwut-Risiko gegen Null tendiert“, so Bayerstorfer. „Wir wollten den Menschen keinesfalls ihre Tiere wegnehmen.“



Es sei ohnehin ein Randaspekt gewesen: Die Flüchtlinge kamen mit 22 Hunden, 13 Katzen und einem Hasen. Sie alle wurden tierärztlich untersucht, geimpft und gechipt – auf Kosten des Freistaats. ham