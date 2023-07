Gebührenpflicht für Pendlerparkplätze

Schon am frühen Morgen voll besetzt sind die Pendlerparkplätze an den S-Bahnhöfen in Erding, hier der in Altenerding. Oft sind es aber Dauerparker, Anwohner oder sogar Fluggäste. Das will die Stadt beenden.

S-Bahn: Stadt peilt zwei Euro für 24 Stunden an, um Dauerparker zu vertreiben

Von Hans Moritz schließen

Die Stadt Erding wird an den drei S-Bahn-Parkplätzen Gebühren einführen. Das hat mehrere Gründe.

Erding – In zentralen Lagen unbegrenzt gratis parken – in Erding ist das unter anderem an den drei S-Bahnhöfen möglich und erlaubt. Über 500 Stellplätze hält die Stadt in Erding, Altenerding und Aufhausen vor. Eigentlich sind sie Bahn-Pendlern vorbehalten. Doch die finden oft schon in der Früh keine Lücke mehr. Die Stadt Erding wird deswegen eine Gebührenpflicht einführen, wie gerade erst auch Dachau. Der Grundsatzbeschluss im Stadtentwicklungsausschuss fiel am Donnerstagabend einstimmig. Die Rede ist von zwei Euro pro 24 Stunden. Eine Satzung ist in Arbeit, diese dürfte aber nicht vor dem Frühjahr 2024 kommen. Offen ist unter anderem die Höchstparkdauer.



OB Max Gotz (CSU) berichtete in der Sitzung, dass die Zweckentfremdung nicht mehr zu übersehen sei. „Das Ordnungsamt hat das eine Zeit lang sehr genau kontrolliert und festgestellt, dass es viele Dauerparker gibt, die ihren Wagen hier tagelang stehen lassen.“ Sogar einen verwaisten Wohnwagen habe man entdeckt. Die Beschwerden darüber hätten zuletzt stark zugenommen.



Der Missbrauch ist nach den Worten des OB und von Christian Famira-Parcsetich, Chef der Stadtentwicklung mannigfaltig. Sie berichteten von Anwohnern, die hier ihren (Zweit-)Wagen abstellten, aber sogar auch von Passagieren des Münchner Flughafens, für die Bus oder Taxi günstiger seien als zwei Wochen Parkhaus am Moos-Airport. Prekär sei die Lage in Aufhausen, „weil die Gäste eines nahen Hotels lieber den P & R-Parkplatz nutzen als die kostenpflichtige Hotel-Tiefgarage“, so Famira. Er berichtete von den Konsequenzen: Bahn-Pendler seien mitunter gezwungen, in die angrenzenden Wohngebiete auszuweichen.



Obwohl der Stadt die 331 Stellplätze in Erding, 124 in Altenerding und 65 in Aufhausen gehören und sie unterhaltspflichtig ist, darf sie nach den Worten Gotz’ die Gebührenpflicht nicht eigenmächtig einführen. „Wir sind mit der Bahn und dem MVV im Gespräch.“ Und von denen weiß er, „dass ein Drittel der P & R-Parkplätze im Tarifgebiet gebührenpflichtig sind“. Die Preise bewegen sich zwischen 50 Cent und zwei Euro pro Tag – nach Belastung. „Wir wollen am oberen Ende ansetzen“, betonte der OB. Allerdings dürfe die Stadt mit den Parkgroschen keinen Gewinn machen, der Ertrag müsse in den Betrieb der Anlagen zurückfließen.



Famira kündigte an, dass man Parkautomaten aufstellen werde. Auch werde man dort per App zahlen können. Er erinnerte daran, „dass Pendler Parkgebühren wie ihre Tickets von der Steuer absetzen können“. Durch das 49-Euro-Ticket seien ÖPNV-Nutzer ohnehin soeben erst bedeutend entlastet worden, ergänzte in der Debatte Stefan Grabrucker (SPD).



In der wies Stephan Treffler (ÖDP) darauf hin, dass Gebühren auch Pendler träfen. Walter Rauscher wollte wissen, welche Strafe Nicht-Zahler zu befürchten hätten. „15 Euro“, antwortete Gotz. Zudem bat Rauscher zu erwägen, etwa für Doppelschichtler die maximale Parkdauer zu verlängern.



Um Anwohner und Bahn-Parker zu trennen, regte Helga Stieglmeier (Grüne) an, über Anwohner-Parkzonen nachzudenken. Davon riet Gotz dringend ab. Man müsse nicht die Aufgaben der Hauseigentümer und Vermieter übernehmen.



Überdies forderte Stieglmeier, auch über die Parkgebühren in der Innenstadt zu diskutieren. Das will auch Gotz, der die Richtung schon einmal andeutete: „Ich kenne wenige Städte, in denen das Parken so günstig ist wie in Erding.“



Gerhard Ippisch (Grüne) hatte Bedenken: Parkgebühren erschwerten den Umstieg auf die Bahn.



Nicht diskutiert wurde, ob eine Gebührenpflicht zu neuen Pendlerströmen führen könnte. Denn die Parkplätze an den nächsten Bahnhöfen St. Koloman, Ottenhofen und Markt Schwaben (Parkhaus) sind gratis. Gut möglich, dass Dauerparker und Pendler dann dorthin fahren. ham