Corona: S-Bahn wird von Bussen verstärkt

Erding – Immer mehr Pendler kehren an ihre Arbeitsplätze zurück. Damit in den S-Bahnen keine drangvolle Enge herrscht, und damit die Gefahr, sich mit Covid-19 zu infizieren, steigt, setzt der MVV parallel zu den Zügen ab Montag Verstärkerbusse ein, teilt das Verkehrsministerium mit.Auf der Linie S2 Erding–Markt Schwaben verkehren die Busse in den kommenden beiden Wochen von Montag bis Freitag zwischen 7.24 und 16.24 Uhr im Stundentakt, in der Gegenrichtung zwischen 7.09 und 16.09 Uhr. Von Markt Schwaben nach München und zurück sind die Verstärker den ganzen Tag über im 30-Minuten-Rhythmus unterwegs.

„Jeder, der auf Bus oder Bahn angewiesen ist, soll gesund und mit einem guten Gefühl fahren“, erklärt Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. In den Bussen und an den Haltestellen gilt Maskenpflicht. Alle Fahrgäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dazu zählen neben den so genannten „Community-Masken“ auch Schals oder Tücher. ham