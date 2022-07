Mutter des Mietspiegels

Von: Hans Moritz

30 Jahre lang leitete Eva Kolenda das Mieterverein Erding. Jetzt zieht sie sich zurück. © Peter Bauersachs

In Erding geht heute Abend eine Ära zu Ende, die von Eva Kolenda, Gründerin und Motor des Mietervereins. Auf sie wartet eine besondere Ehre.

Nach ihrer Tätigkeit als SPD-Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin, nach ihrem jahrelangen Engagement als Aufsichtsratsvorsitzende der Baugenossenschaft beendet Eva Kolenda nun ihr drittes großes, vielleicht größtes ehrenamtliches Engagement – als Vorsitzende des Mietervereins. Den hatte sie vor 30 Jahren quasi aus dem eigenen Wohnzimmer heraus gegründet, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Seinen Sitz hat er heute am Hofmarkplatz in Altenerding.



Offiziell beendet wird die Ära Kolenda in der Jahreshauptversammlung am heutigen Mittwoch um 18 Uhr in der Volkshochschule an der Lethnerstraße 13. Der Vorstand teilt mit, dass neue Kandidaten bereitstünden.



Weiter steht jetzt schon fest: Kolenda soll in Würdigung ihrer Verdienste Ehrenvorsitzende werden. Unter anderem war es maßgeblich ihr Verdienst, dass es in der Herzogstadt seit Jahren einen Mietspiegel gibt, der in vielen Fällen galoppierenden Mietsteigerungen Einhalt gebietet. Aufgabe ihres Nachfolgers wird es laut der Mitteilung sein, dass im Fliegerhorst auch eine größere Zahl an Mietwohnungen gebaut wird.



Die heutige Jahreshauptversammlung ist das erste Treffen seit 2019. Während der Pandemie habe überwiegend telefonische Beratung stattgefunden. „Wichtig war insbesondere, allen Mitgliedern beistehen zu können, die wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind und die Kündigung ihres Mietverhältnisses befürchten mussten. Das ist uns gelungen“, schreibt der Vorstand in seiner Einladung.



Der Deutsche Mieterbund als Dachorganisation habe indes einen verbesserten Kündigungsschutz während der Pandemie durchgesetzt. Als Lobby werde man aber nur dann eine von der Politik wahrgenommene Stimme behalten, wenn die Mitgliederzahl hoch bleibt. Nicht zuletzt hätten Mitglieder automatisch eine günstige Rechtsschutzversicherung für den Fall einer gerichteten Auseinandersetzung mit dem Vermieter.



In Erding sucht der Verein darüber hinaus Ehrenamtliche, die Mitglieder quasi als moralische Unterstützung bei der Rückgabe einer Wohnung begleiten, die Energieberatung leisten können und die in der Lage sind, die Fläche einer Wohnung zu berechnen. Der Verein ist imstande, dafür zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung zu leisten. Der Vorstand freut sich über weitere Kräfte.



Schon wegen Kolendas Verabschiedung hofft der Vorstand auf den Besuch möglichst vieler Mitglieder. ham