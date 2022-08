„Wer regional einkauft, kauft günstig ein“

Von: Helena Grillenberger

Hoffen, in der Pandemie neue Kunden gefunden zu haben: Steffi und Georg Lupperger. Ihre Preise mussten sie trotz der steigenden Energiekosten senken. © Daniela Oldach

Während der Corona-Pandemie haben die Hofläden einen Aufschwung erlebt. Die Menschen legten mehr Wert auf regionale Produkte, kauften sogar lieber bio, selbst wenn es etwas mehr kostete. Jetzt wird alles teurer, vom Heizen bis zu den Lebensmitteln. Das wirkt sich auch auf die Hofläden aus.

Erding - In zweierlei Hinsicht: Wegen der steigenden Energiekosten müssten sie eigentlich wie alle anderen Geschäfte ihre Preise anpassen. Gleichzeitig sparen die Menschen wegen der generell steigenden Kosten, wo es geht. Etwa ein Drittel weniger Umsatz müsse sie mittlerweile verzeichnen, sagt Regina Blasi, vom Hofladen „beim Hoizmann“ in Dorfen. „Leider sparen die Leute immer beim Essen.“ In ihrem Familienbetrieb verkauft sie Schweine- und Rindfleisch sowie Hähnchen und Geräuchertes.



Vor kurzem sei sie durch verschiedene Discounter gewandert und habe die dortigen Fleischpreise mit den ihren verglichen. „Das ist Wahnsinn“, sagt die Dorfenerin. Die Preise seien deutlich höher als in ihrem Hofladen. Und für das Geld wisse man nicht mal, wo das Fleisch herkommt. „Eigentlich stimmt das alles nicht mehr, wenn wir billiger sind als der Discounter“, sagt Blasi.



Bewusstes Einkaufen schade nicht, erklärt sie, gerade beim Fleischkonsum. „Und nur, weil es regional ist, ist es deswegen nicht teurer.“ Denn wer die Ware daheim hat, egal ob Fleisch oder Gemüse, verkaufe sie zu angemessenen Preisen: „Man kann viel beim Essen sparen, aber man muss nicht aufs Regionale verzichten. Das ist teilweise sogar wirklich günstiger als in den Supermärkten“, ist Blasi überzeugt. „Wer regional und saisonal einkauft, kauft günstig ein.“ Sie selbst habe die Preise in ihrem Laden noch nicht erhöht. Über kurz oder lang werde ihr aber wohl nichts anderes übrig bleiben.



Beim Daimer Hofverkauf in Oberding zeigt sich ein ähnliches Bild: Vor allem Kartoffeln, Zwiebeln und frisches Gemüse sowie Melonen sind dort im Angebot. Der starke Kundenanstieg, den der Laden gerade in der Anfangszeit der Pandemie verzeichnen konnte, sei nun wieder rückläufig, erklärt Anna Lisa Schwanner, die den Hofladen mit ihrem Mann Alexander Müller betreibt. „Viele kaufen wieder im Supermarkt ein“, entweder um zu sparen oder weil dort der komplette Einkauf getätigt werden kann, vermutet sie. Es zeige sich aber deutlich, dass die Leute „schon mehr auf den Geldbeutel achten“.



Im eigenen Betrieb stellen die steigenden Kosten beispielsweise für Diesel oder Saatgut heuer einen erheblichen Mehraufwand dar, dennoch habe der Hofverkauf die Preise bislang nur leicht erhöht. „Wir können die Kosten nicht komplett auf unsere Kunden umlegen“, erklärt Schwanner. „Wir haben so gut es geht konstante Preise, weil man sich regionale Lebensmittel leisten können soll.“



Auch der Laden der Familie Lupperger hat während Corona einen starken Aufschwung erfahren. In ihrem Laden Gartenfrisches Gemüse Lupperger in Lüß (Neuching) verkauft die Familie vor allem Gurken, Tomaten und Salate. Sie hat einen neuen Laden gebaut, das Angebot erweitert. „Der Umsatz ist dennoch etwa um die Hälfte eingebrochen“, sagt Georg Luppberger. Am Beispiel des Obstes, das die Familie für ihren Hofladen zukauft, erklärt er das: Im vergangenen Jahr habe er in der Haupterdbeerzeit 40 Kisten pro Woche kaufen müssen, heuer seien es lediglich zwischen 15 und 20 gewesen. Die Hofläden hätten eine gewisse Stammkundschaft, erklärt er weiter, die auch vor Corona schon regelmäßig gekommen sei.



Viele Kunden, die während der Pandemie neu dazu gekommen sind, hätten die Mittagszeit im Homeoffice zu einem Einkauf im Hofladen mit anschließendem Kochen daheim genutzt, weiß der Landwirt. Diese fielen jetzt, da der Arbeitsalltag überwiegend wieder im Büro stattfindet, weg. Und seit die Kosten überall steigen, wollen die Leute sparen, merkt auch der Lüßer. „Der, der wirklich vor Corona schon auf Regionalität Wert gelegt hat, kommt trotzdem noch“, erklärt er. „Aber dieser Gelegenheitskunde, der kommt nicht mehr.“



Dabei haben die Luppergers ihre Preise, trotz steigender Kosten im eigenen Betrieb, schon stark gesenkt: Salate und Gurken kosten jeweils noch einen Euro, Tomaten 50 Cent das Stück. Vergangenes Jahr habe alles noch doppelt so viel gekostet. „Es wächst ja jeden Tag eine neue Tomate“, sagt Lupperger. „Wir müssen schauen, dass wir die Ware weiterbringen und sie nicht verdirbt.“ Deshalb müsse die Familie trotz der steigenden Kosten so günstige Preise anbieten. Natürlich, sagt er, sei den Hofladenbesitzern bewusst gewesen, dass das Hoch der vergangenen beiden Jahre nicht ewig währen würde. „Aber wir hoffen, dass wir vielleicht trotzdem den einen oder anderen Neukunden gewonnen haben.“

