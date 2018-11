Alles aus? So könnte es im Weekend-Club weitergehen

Das Verwaltungsgericht München hat die Nutzung des Weekend-Club in Erding als Diskothek mit sofortiger Wirkung untersagt. Präsidentin Andrea Breit räumte dem Ruhebedürfnis dreier Familien aus der Nachbarschaft höheren Rang ein. Dieses Urteil muss aber nicht das Ende des erst 2017 eröffneten Lokals sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Erding/München - Florian Schlämmer, Sprecher des Verwaltungsgerichts, sagte am Tag nach der Verhandlung (wir berichteten), „dass nur das Eilverfahren entschieden wurde, das die sofortige Nutzung verbietet“. Gegen dieses Urteil könne Beschwerde vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden. Hinzu kommt laut Schlämmer: „Das Hauptsacheverfahren läuft noch. Da kann auch eine andere Entscheidung herauskommen.“

Doch selbst wenn die Penthaus GmbH mit ihren Geschäftsführern David Ritter und Tom Sitter als Betreiber des Weekend-Clubs, juristisch endgültig unterliegt, müssen in der ehemaligen Schiaßn die Lichter nicht ausgehen. Darauf verweist Matthias Vögele, Geschäftsführer der Fischer’s Stiftung, der das Haus am Volksfestplatz gehört. Er vertritt die Penthaus GmbH anwaltlich. „Der Club darf nicht als Disco betrieben werden, sehr wohl aber als Tanzlokal – mit leiserer Musik.“ So sei er genehmigt.

Die Angelegenheit ist verworren, denn das Lokal wurde über Jahrzehnte immer wieder als Disco genutzt. Doch weder in den Unterlagen der Stiftung, der Stadt noch des Landratsamts finden sich eine entsprechende Genehmigung. Ritter mutmaßt, „dass sie irgendwann verloren gegangen sind“.

Dennoch machen er und Vögele keinen Hehl daraus, dass sie vom Ausgang des Eilverfahrens enttäuscht und überrascht sind. Denn weder Stiftung noch Betreiber seien blauäugig ins Verfahren gegangen. „Wir wussten immer, dass die Disco genehmigungsrechtlich auf wackeligen Beinen steht. Deswegen gab es ja auch die Verzögerungen bei der Eröffnung vor einem Jahr“, so Ritter.

Wie geht es mit dem „Weekend“ in Erding weiter?

Um auf der sicheren Seite zu sein, das bestätigt Vögele, habe man bei der Stadt Erding einen Bauantrag eingereicht. „Über den wurde bislang leider noch nicht entschieden. Wir hatten gehofft, dass das vor der Verhandlung geschieht. Dann wäre nichts passiert, denn mittlerweile erfüllen wir alle Auflagen für eine Disco“, versichert Ritter.

Er betont, „dass wir alles unternommen haben, damit die Nachbarn möglichst nicht gestört werden. Wir haben alle ihre Wünsche erfüllt“. Der Betreiber berichtet, dass man nicht nur mehr Security engagiert habe, die darauf achte, dass die Türen geschlossen bleiben. Für die Raucher habe man zum Lärmschutz eine Hütte aufgestellt. Vor allem sei im Sommer das Dach für 70 000 Euro saniert worden. Im Inneren habe man eine zweite Gebäudehülle errichtet – alles, um den Schall zu dämmen. „Dafür haben wir über 100 000 Euro investiert“, rechnet der Stiftungschef vor.

Vögele berichtet, dass die Stadt im Mai dieses Jahres moniert habe, dass es zu laut sei. Nach den Umbaumaßnahmen habe im September eine weitere Messung ergeben, „dass die Grenzwerte eingehalten werden“. Er gibt aber zu, dass die tiefen Basstöne weiter ein Problem dargestellt hätten.

Ob diese die Nachbarn wirklich beeinträchtigen, ließ sich laut Vögele bisher nicht ermitteln. „Dazu hätten Messungen im Inneren der betroffenen Häuser an der gegenüber liegenden Mozartstraße durchgeführt werden müssen. Das aber haben die Kläger bis dato verweigert.“ Mittlerweile hätten sie zugestimmt. Denn eine Außenmessung habe zuletzt bestätigt, dass die Grenzwerte eingehalten werden, so Vögele.

Beschwerdeführer sind Behörden bekannt

Auch er macht deutlich, dass man zu den Nachbarn ein gutes Verhältnis suche und man die Beschwerden ernst nehme. Die scheinen grundsätzlich zu sein. Die drei Beschwerdeführer sind den Behörden bekannt. Sie gehen auch gegen den Lärm vom Tennisclub, dem Herbstfest und dem Sinnflut-Festival vor. Nach Informationen unserer Zeitung verlangen sie eine Lärmschutzwand am Fehlbach.

Ritter findet die Entwicklung bedauerlich. „Zum einen finden im Weekend-Club 50 Menschen Arbeit. Bis Silvester sind wir komplett ausgebucht.“ Zum anderen weist er darauf hin, „dass das die letzte Disco in der gesamten Region ist“. Sie sei fußläufig von der Stadt aus erreichbar. „Ist es wirklich die bessere Lösung, wenn die jungen Leute nachts nach München zum Tanzen fahren?“, fragt der Gastronom.

Er zieht eine Parallele zu der heuer geschlossenen Disco Penthaus. „Zu diesem Schritt haben wir uns auch entschlossen, weil die Gäste ab 23 Uhr nicht mehr auf die Terrasse und wir nicht mehr als 199 Gäste gleichzeitig einlassen durften“. Das sei wirtschaftlich nicht mehr darstellbar gewesen.

