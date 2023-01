Böse Spitzen gegen Versicherungen

Von: Daniela Oldach

Teilen

Wieder da: Das Chiemgauer Volkstheater sorgte für Lacher und Gedanken. © Daniela Oldach

Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, kann aber ein Angriff auf die Lachmuskeln sein, gewürzt mit einer ordentlichen Portion an Lebensweisheiten. So war es beim unterhaltsamen Stück „Alter schützt vor G’sundheit nicht“, mit dem das Chiemgauer Volkstheater am Freitag in der Stadthalle gastierte.

Erding - Zweimal musste das Gastspiel wegen Corona verlegt werden, doch am Freitag freute sich Theater-Chef Bernd Helfrich, „dass es schön ist, wieder in Erding zu sein“. Gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Andreas Löscher, Flo Bauer und seiner Kollegin Simona Mai bot Helfrich beste Unterhaltung.



Vier Ehefrauen hat Günther (Helfrich) überlebt – da müsste es doch ein Leichtes sein, mit der hübschen Pflegerin Sylvia Weber (Mai) klarzukommen. Den Kranken zu mimen, wenn man mit 77 Jahren topfit ist, ist aber alles andere als ein Kinderspiel. Doch was macht man nicht alles fürs liebe Geld?



Genau das ist bei Günthers Sohn Kai (Bauer) nach der Pleite des Familienunternehmens Mangelware, nicht aber dessen Einfallsreichtum. Die Krankenkasse soll es richten, Günther Pflegestufe vier geben und so ordentlich Pflegegeld überweisen. Günther nimmt die Herausforderung an, und so verwandelt sich das Matterhorn – wie Günthers Wohnung im fünften Stock ohne Aufzug genannt wird – zum Schauplatz des ganzen Dramas um Irrungen und Wirrungen rund um die ganze Versicherungsgaudi.



Günthers Nachbar Max (Löscher) reitet die Bescheißer-Bagage teilweise ganz schön rein. Der Schwindel fliegt auf, das Happy End darf aber nicht fehlen.



Doch es gab auch ernste Worte, speziell von Helfrich. Krankenhäuser seien marode Gebäude, eines nach dem anderen werde geschlossen. Aber daneben aber stünden Top-Neubauten von Versicherungen. „Wie wäre es, einfach mal zu tauschen?“, regte er an. Dass sich Versicherungen um alles drücken, wo sie sich nur können, ist nach Meinung Günthers zwar deren gutes Recht. Doch nach der Regulierung eines Schadensfalles werde der Vertrag trotz jahrelanger Beitragszahlung dann gekündigt, monierte er. Die Zuschauer quittierten diese Aussagen mit reichlich Beifall, ebenso den unterhaltsamen Theaterspaß. do