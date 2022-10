Café und Konditorei Krönauer: Nachfolger gesucht

Von: Gabi Zierz

Veränderungen im Traditionshaus: Inhaber Christoph Krönauer zieht sich aus dem Café zurück. © Gabi Zierz

Es ist eine schwere Entscheidung: Inhaber Christoph Krönauer zieht sich zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Kaffeehaus in Erding zurück. Er sucht Nachfolger.

Erding – Seit zweieinhalb Jahren gibt es beim Café Krönauer an der Langen Zeile die beliebten Eis-, Kaffee- und Kuchenspezialitäten nur noch zum Mitnehmen im Straßenverkauf. Eine Entscheidung, die Inhaber Christoph Krönauer damals schweren Herzens getroffen hat, angesichts der beginnenden Corona-Pandemie und aus gesundheitlichen Gründen. Diese sind es auch, die den Konditormeister, der im November 61 Jahre alt wird, jetzt zum Aufhören zwingen.

Das endgültige Aus für das traditionsreiche Kaffeehaus will er damit aber nicht verkünden. Vielmehr sucht er einen Nachfolger. „Für mich persönlich ist Ende des Jahres Schluss“, sagt Krönauer. Sein Plan sei, dass es weitergeht – „mit meinem Personal, meiner Ware und in bewährter Qualität“. Er selbst kann das nicht mehr leisten. „Es ist gesundheitlich einfach nicht mehr machbar. Ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist so gekommen.“

Er hofft, dass sich ein Nachfolger findet: „Wir sind schon auf der Suche. Schön wäre, ein Konditor-Ehepaar zu finden. Es braucht einer nur weiterzumachen. Meine Unterstützung hat er“, sagt Krönauer, der das Kaffeehaus seit 1996 in dritter Generation führt. Es sei alles im Haus, die Backstube im Keller voll ausgestattet. Und auch die Freifläche an der Langen Zeile könne für das Café jederzeit wieder genutzt werden – auch wenn ein großer Teil des Kaffeehauses momentan an eine Firma als Ausstellungsraum für Badeinrichtungen vermietet ist.

Sein Wunsch: „Das Cafe Krönauer soll bleiben.“ Bleiben würden auch die Konditormeisterin und der Konditorgeselle. „Sie haben signalisiert, dass sie weitermachen würden.“ Auch wenn er von Bord geht, „soll die Tradition weiterbestehen“.

Dass das angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung im Land nicht einfach sein wird, ist ihm bewusst. Doch dass die Nachfrage nach den Eis- und Kuchenspezialitäten ungebrochen groß ist, hat ihm zuletzt der Kirchweihsonntag gezeigt. Da seien die Menschen am Eisfenster in Schlangen angestanden.

Auch in den vergangenen zwei Jahren war Krönauer mit dem Straßenverkauf sehr zufrieden. Und nicht nur bei ihm gibt es die Kuchenspezialitäten. Sie kann man in Erding an der Langen Zeile auch in der Gruberei und in der Brasserie Dostojewskij genießen.