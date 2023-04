Nächster Streit um Asylunterkunft

Von: Hans Moritz

An der Waldstraße in Bergham könnte die Asylunterkunft entstehen. © privat

In Bergham gibt es Pläne für eine Asylunterkunft mit bis zu 200 Plätzen. In dem Erdinger Ortsteil keimt prompt Widerstand auf.

Erding - Der Investor indes verspricht eine Lösung, die die Interessen der Bürger wie der Geflüchteten möglichst in Einklang bringen soll. Das Vorhaben steht noch ganz am Anfang.



Aufgekommen waren die Pläne durch Arbeiter, die an der Waldstraße Bodenuntersuchungen vornahmen – um den Untergrund auf seine Tauglichkeit für eine Bebauung hin zu überprüfen. Das blieb freilich nicht unbemerkt. Prompt gründete sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Flüchtlinge integrieren, Brennpunkte vermeiden“, hinter der unter anderem Hotelier Markus Auerweck steht, der sich auch in einer Hochwasser-BI für den Ortsteil engagiert.



Auerweck hält die Pläne auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück für völlig überdimensioniert. Und rechnet vor: „Bergham zählt 500 Einwohner, 200 Asylbewerber bedeuteten einen Zuwachs von 40 Prozent.“ Es sei klar, dass man Flüchtlingen helfen müsse und wolle, „aber die Dimension und der Standort sind falsch“, heißt es in einer Erklärung der BI, die unserer Zeitung vorliegt.



„Eine dezentralere Verteilung der Flüchtlinge würde eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen und wäre auf jeden Fall eine bessere Alternative“, schreiben die Gegner. Ein sozialer Brennpunkt müsse unbedingt vermieden werden, und auch die Bürgerinteressen seien dringend zu berücksichtigen.



Zudem fragt Auerweck, wer sich denn um die Flüchtlinge kümmern solle, oder ob die nach ihrer Ankunft „ihrem Schicksal überlassen werden“.



Das Areal hat der Erdinger Immobilienhändler Florian Brandhuber „langfristig gepachtet“. Er bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung die Pläne, bedauert aber, dass sie zu einem so frühen Zeitpunkt bekannt geworden sind. „Es war und ist mein fester Wille, die Menschen in Bergham aufzuklären. Doch aktuell gibt es noch keine belastbaren Infos, mit denen ich vor die Anlieger treten kann.“



Die Behörden bestätigen das. Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin der Kreisverwaltung und damit der Ausländerbehörde, erklärt, „dass es Gespräche gibt. Der Landkreis sucht prinzipiell immer zusätzliche Unterkünfte und kann sich das Projekt in Bergham im Grundsatz vorstellen“.



Christian Wanninger, Sprecher des Erdinger Rathauses, teilt mit: „Bislang hat dort nur eine Baugrunduntersuchung stattgefunden.“ Eine mögliche Asylunterkunft befinde sich noch nicht einmal im Genehmigungsverfahren.



Aber was plant Brandhuber? „Wir halten das Areal an der Waldstraße für geeignet, denn uns steht hier ein großes Grundstück zur Verfügung, das mitnichten baulich ausgeschöpft werden soll.“



Zur Hochwassergefahr in der Hanglage versichert Brandhuber: „Wir setzen die Anlage nicht ins Erdreich, sondern auf Streifenfundamente, sodass sie kein Hindernis darstellen.“



Dafür spreche auch die Nähe zur S-Bahn und zum Gewerbegebiet Aufhausen. Er sieht nicht 500 Berghamer und maximal 200 Geflüchtete, sondern 38 000 Erdinger und 200 Geflüchtete. „Bergham ist ja kein isoliertes Dorf, sondern ein gut angebundener Stadtteil der Kreisstadt.“ Deswegen sei sein Projekt auch nicht mit dem in St. Wolfgang vergleichbar, wo in einer Siedlung eine Unterkunft mit bis zu 300 Plätzen im Raum steht (wir berichteten).



Brandhuber betont, dass der Bedarf an Unterkünften enorm sei, verspricht aber: „Ich möchte hier nicht seelenlos Wohncontainer übereinander stapeln, sondern eine in sich geschlossene Unterkunft schaffen – in Holzmodulbauweise mit Erd- und einem Obergeschoss.“ Die Fassade könne mit Holz verkleidet oder verputzt werden.



Er plant mit Hausaufgabenräumen, Spielzimmern, Wlan und Spielplatz. „Wir werden mehr Platz schaffen, als vom Gesetzgeber gefordert – auf eigene Kosten“, betont Brandhuber. Er ist überzeugt: „Wenn das Umfeld stimmt, erleichtert das das Miteinander und die Integration.“ Und er hofft: „Wenn wir eine Unterkunft für Familien bauen, dann sind die Chancen höher, dass wir auch Familien zugewiesen bekommen.“ Er verspricht: „Ich werde die Berghamer auf dem Laufenden halten.“ ham