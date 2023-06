Narrhalla bekommt mehr Geld von der Stadt

Von: Hans Moritz

Teilen

Mehrere tausend Zuschauer lockt die Faschingsgesellschaft Narrhalla jedes Jahr mit ihrer Narrenschranne in der Altstadt an. Das Programm ist kostenlos. Die Stadt kommt dem Verein dafür nun finanziell entgegen. © EA-Archiv

Die Erdinger Faschingsgesellschaft sorgt für Gaudi und Unterhaltung für alle Bürger. Das belohnt die Stadt Erding - mit einem höheren Zuschuss.

Erding – Mit einem weitverbreiteten Irrtum hat OB Max Gotz am Dienstagabend im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrats aufgeräumt: „Das ist keine städtische Veranstaltung.“ Gemeint hat der CSU-Politiker die Narrenschranne, die immer am Faschingssonntag in der Innenstadt stattfindet und Tausende von Besuchern anlockt.



Hinter dem Gratis-Programm für jedes Alter steht nämlich die Faschingsgesellschaft Narrhalla Erding, und das schon seit über 80 Jahren. Die Narrenschranne mit Prinzenpaar, Garden, Tänzen, Jungelfern und Kasperltheater stellt auch finanziell eine enorme Herausforderung für die Narrhalla dar. Und dabei greift ihr die Stadt trotz Sparzwangs fortan kräftiger unter die Arme.



Der Ausschuss beschloss, die jährliche Förderung von 500 Euro für das Kostümieren des Frauenkircherls und die Narrenschranne selbst aufzustocken. Er folgte der Empfehlung von Bartholomäus Aiglstorfer von der Verwaltung, eine zusätzliche Förderung bis maximal 50 Prozent zur Abdeckung der nachgewiesenen ungedeckten Bauhofleistungen zu gewähren. Heuer, so Aiglstorfer, hätten diese einen Gegenwert von 1600 Euro gehabt. Nach diesem Beispiel müsste die Narrhalla dafür nurmehr 800 Euro bezahlen.



Gotz warb für den höheren Zuschuss, denn man könne froh sein, dass die Narrhalla diese Veranstaltung schon über einen so langen Zeitraum anbiete – für die Besucher kostenlos. Hinzu komme, dass die Ausgaben, Anforderungen und Vorgaben für solche Großveranstaltungen laufend zunähmen.



Hubert Sandtner (CSU) stieß ins gleiche Horn. Die Narrenschranne verbinde an Fasching die Generationen und sei ein Magnet. ham