Neue Berufsfachschule für Kinderpflege in Erding ist gestartet

Von: Hans Moritz

Teilen

Der erste Jahrgang der Berufsfachschule für Kinderpflege mit beachtlichen 64 jungen Leuten. Begrüßt wurden sie von den Schulleitern Dieter Link und Günther Mittermaier, Sozialministerin Ulrike Scharf und Vize-Landrat Franz Hofstetter. © Hans Moritz

Die Bildungslandschaft des Landkreises Erding ist um eine Facette reicher, die eine enorme gesellschaftliche Bedeutung hat:

Erding - Am Montag nahm die neu gegründete Berufsfachschule für Kinderpflege ihren Betrieb auf – mit deutlich mehr Schülern als erwartet: 64. Deswegen startet der neue Zweig der Berufsschule Erding auch gleich mit zwei Klassen, geplant war zunächst nur eine. Ziel des Landkreises und des Freistaates bleibt aber eine Fachakademie für Sozialpädagogik, um auch Erzieherinnen ausbilden zu können. Unter den angehenden Kinderpflegern ist auch ein gutes Dutzend junger Männer.



Über Jahre hat sich der Landkreis um die Gründung der Berufsfachschule bemüht, 2020 erfolgte der Antrag, ein Jahr später kam die Genehmigung. Die Ausbildung, für die mindestens der Mittelschulabschluss erforderlich ist, erstreckt sich über zwei Jahre, die zum Erzieher über drei.



Berufsschulleiter Dieter Link sprach dann auch von einem „historischen Tag für den Landkreis wie für unsere Schule“. Er freue sich über die „bewusste Entscheidung von Euch, weil ihr gespürt habt, dass Euch der Umgang mit kleinen Kindern liegt“.



Die angehenden Kinderpfleger leisten nach Überzeugung Links „einen wichtigen Beitrag, um Familie und Beruf mit einander in Einklang bringen zu können“. Leider gebe es da „erhebliche Defizite, „weil es einfach zu wenig Personal gibt“. Die neuen Schüler seien ein „Schlüssel zur Lösung“.



Dass es nun eine eigene Schule in Erding gibt, so Link weiter, motiviere vielleicht den einen oder anderen, die Ausbildung anzutreten, weil sie wohnortnah ist. Damit dürfte er recht haben, denn die neue Einrichtung in Erding hat sich dem Vernehmen nach nicht negativ auf die Bewerberzahlen der Einrichtungen in Freising, Mühldorf und München-Land ausgewirkt. Das heißt: Offensichtlich haben sich aufgrund des neuen Angebotes mehr Leute für diesen Beruf entschieden.



Sozialministerin Ulrike Scharf, wegen des Kita-Personalmangels derzeit ohnehin in der Kritik, sagte: „Heute beim Start dabei zu sein, ist für mich ein Herzensanliegen.“ Dem Einstiegsjahrgang gab sie mit auf den Weg: „Möge aus Eurem Beruf eine Berufung werden. Denn Ihr baut die Zukunft unserer Kinder.“ Per Grußbotschaft meldete sich Kultusminister Michael Piazolo zu Wort: Dieser Beruf sei einer mit „Zukunftsperspektive und von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft“.



Vize-Landrat Franz Hofstetter bekannte: „Das ist etwas ganz Tolles für unseren Landkreis.“ Denn die Kitas bräuchten dringend mehr Personal. „Deswegen wollten wir diese Schule, ebenso wie wir eine Berufsfachschule für Pflegeberufe aufgebaut haben.“ Der politische Wunsch sei das eine, „das andere seid aber ihr, die Ihr Euch für diesen Beruf entschieden habt“. Kinderpfleger und Erzieher seien neben den Eltern „die wichtigste Bezugsperson für die Kleinen“.



Eine der 64 angehenden Kinderpflegerinnen ist die 26 Jahre alte Melanie Sterr aus Hallbergmoos. „Ich mag die Arbeit mit Kindern. Natürlich werden sich die meisten nicht an ihre Kindergartenzeit erinnern. Wenn es gelingt, dass sie sich an ein Erlebnis erinnern, in dem ich vorkomme, dann habe ich alles richtig gemacht“, erklärt die gebürtige Erdingerin. „Dass es jetzt in Erding die Möglichkeit gibt, ist mega. Aber ich hätte es wohl sowieso gemacht. Erding war meine erste Wahl.“



Nikolas Kolter ist 17 Jahre alt und kommt aus Dorfen. Er berichtet, dass er sich für die Ausbildung entschieden habe, „weil ich schon in der Schule mehrere Praktika in dieser Richtung absolviert habe. Ich habe sogar das Berufsvorbereitende Jahr gemacht, damit ich mir ganz sicher bin“. Für ihn sei es „der einzige Beruf, bei dem ich sicher bin, dass ich ihn gerne ausübe.“ Bekommt Erding auch die Fachakademie für Sozialpädagogik, will Kolter auch Erzieher werden.



Hinter der Berufsschule liegen anstrengende Monate, um den neuen Zweig zu integrieren – schon wegen der Platznot bei Klassenzimmern. Zum anderen, berichtet stellvertretender Schulleiter Günther Mittermaier, mussten Lehrer gefunden werden. Zehn kommen von der Berufsschule, ein Musiklehrer von der Kreismusikschule, Fachlehrer von der FOS/BOS und vier Sozialpädagogen.



Die Fachschule ist noch im Aufbau, „auf Möbel muss man ein halbes Jahr warten“, schildert Mittermaier. Es musste auch Erstlingsausstattung beschafft werden, etwa Übungspuppen. Vorerst findet der Unterricht komplett in der Schule statt, ab den Herbstferien sind die Kinderpfleger in spe einmal in der Woche in einer Kita.

ham