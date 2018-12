Damit das Baby sicher daheim ankommt

Der Landkreis weitet sein Beratungsangebot für Familien aus. Kurz vor Weihnachten fand die erste offene Babysprechstunde statt.

Erding – Die offene Babyprechstunde des Landkreises gibt es künftig jeden Montag von 10 bis 12 Uhr im Klinikum an der Bajuwarenstraße. Das Angebot ist kostenlos, unverbindlich und auf Wunsch anonym. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Anregung, berichtet Klinik-Vorstandschef Sándor Mohácsi, sei aus der Geburtshilfe gekommen. Hebammen und Kinderkrankenschwestern hätten die Erfahrung gemacht, dass sich viele junge Eltern mehr Beratung wünschten. „Das machen wir gerne, nicht zuletzt zum Schutz der neuen Erdenbürger“, so Mohácsi. „Denn die Geburt eines Kindes bringt so manche ungeahnte Veränderung mit sich, die das Familienleben gehörig auf den Kopf stellen kann.“ Alltägliche Herausforderungen könnten an den Nerven zerren und zu einer großen Belastung werden. In Verbindung mit elterlichem Schlafmangel, so der Krankenhaus-Chef, könnte eine fürs Baby bedrohliche Situation erwachsen.

Verschärft hinzu komme, dass wegen des allgemeinen Mangels nicht in allen Fällen eine Nachsorge-Hebamme bereitstehe. Auch der Besuch beim Kinderarzt biete nicht immer Zeit oder Gelegenheit, „diese scheinbar banalen Probleme ausführlich zu besprechen“, so Mohácsi: „Aufgrund wieder stetig steigender Geburtenzahlen und des Hebammenmangels im Landkreis Erding ist die offene Babysprechstunde in Zusammenarbeit zwischen Klinikum und dem Jugendamt entstanden. Wir wollten diese Lücke im Angebot der Familienberatung schließen.“

Das Sprechstunden-Team besteht aus drei erfahrenen Familienkinderkrankenschwestern. Sie geben Tipps zum Wohlbefinden des Kindes, zu Schlaf, Pflege und Gestaltung des Tagesablaufs sowie zur frühkindlichen Entwicklung. Ebenso kann man sein Kind messen und wiegen lassen. „Damit wollen wir nicht zuletzt den präventiven Kinderschutz stärken“, betont Mohácsi mit Hinweis auf Dramen, die überforderte Eltern auslösen können.

„Die Kosten von rund 10 000 Euro pro Jahr trägt der Landkreis“, verspricht Landrat Martin Bayerstorfer. Weitere Infos gibt es unter Tel. (0 81 22) 58-15 24 oder 58-12 19.

Noch früher setzt das Hilfeangebot bei der Schwangerenberatung des Landkreises an, deren Bilanz Bayerstorfer in der Jahrespressekonferenz vorstellte. In den ersten elf Monaten des zu Ende gehenden Jahres hätten sich 1171 Frauen und Männer an die Beratungsstelle gewandt. Im Jahr davor seien 1131 Kontakte gezählt worden. „Wir bewegen uns zahlenmäßig weiterhin auf einem hohen Niveau“, so der Landrat.

Auch Konfliktberatung wird hier geleistet, an deren Ende eine Bescheinigung stehen kann, um ein Ungeborenes abzutreiben. Über die Hälfte der Kontakte betrifft Bayerstorfers Angaben zufolge aber die allgemeine Schwangerenberatung. „Wir führen das in erster Linie auf Veränderungen beim Elterngeld sowie auf die Einführung des Elterngelds Plus zurück.“ Die Neuregelung verunsichere viele werdende Mütter und Väter. Anders als im Internet könne man die Eltern hier individuell informieren.