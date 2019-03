Neue Feuerwachen: Standorte bis Jahresende?

Die seit Jahren bestehende und sich jährlich verschärfende Platznot im Gerätehaus prägte die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altenerding am Freitag im Lindenwirt. Sowohl Vorsitzender Wolfgang Bamberg als auch Kommandant Stephan Stanglmaier appellierten eindringlich an OB Max Gotz, hier rasch voranzukommen.

Altenerding – Stanglmaier berichtete vor über 100 Mitgliedern, dass die Gerätschaften der Wehr mittlerweile über vier Standorte verteilt seien, die Fahrzeuge hintereinander und quer stünden und die Ausrüstung der 58-köpfigen Jugendfeuerwehr über das gesamte Haus verteilt sei.

Gotz erinnerte an seine Zusage nicht nur an die Altenerdinger, sondern auch an die Erdinger Wehr aus dem Vorjahr, dass die Stadt auf Standortsuche sei. „Im aktuellen Haushalt sind Gelder für die Planung eingestellt. Die Grundstücksfragen möchte ich heuer lösen. Wir sind außerordentlich intensiv dabei, Standorte zu finden.“ Bamberg bat, dass die Aktiven in die Planung von Anfang an einbezogen würden. Das sicherte der OB zu. So verfahre er seit Amtsantritt vor elf Jahren.

Er bat aber auch um Geduld. Denn selbst bei Festlegung auf zwei Bauplätze müsse man Zuschussfragen klären und Förderprogramme finden. Er sprach von „sehr hohen Investitionen“.

Zuvor hatte Bamberg das Vereinsjahr mit Cold-Water-Challenge zu Gunsten des Palliativ Teams, Beteiligung am Ramadama, Vereinsausflug nach Ulm sowie Kirtafest und Nikolausfeier Revue passieren lassen. Er bedauerte, dass es in Altenerding keinen Wirt mit großem Saal mehr gebe. „Leider sind wir deshalb gezwungen, für die Jugend eine eigene Weihnachtsfeier auszurichten, obwohl die jungen Leute dabei eigentlich an den Verein herangeführt werden sollen.“

Kommandant und Stadtbrandmeister Stanglmaier berichtete von 281 Einsätzen und damit 40 weniger als 2017. Insgesamt habe man aber mehr Stunden aufgewendet. „Das zeigt, dass es große Einsätze waren.“ Insgesamt sei man zu 55 Bränden, 111 Technischen Hilfeleistungen und 46 medizinischen Notfällen ausgerückt. Lästig seien die 44 Fehlalarme gewesen, die auf einem hohen Niveau verharrten. Stanglmaiers Fazit: „2018 war ein anspruchsvolles und vielseitiges Jahr.“ Mit im Schnitt 30 Teilnehmern seien die 80 Übungen gut besucht gewesen. „Und die Tagesalarmsicherheit ist bei uns gewährleistet“, versicherte der Stadtbrandmeister.

127 Aktive zähle die Mannschaft derzeit. Einen Abrollbehälter Ölwehr habe die Feuerwehr bereits erhalten. Mit dem Wechsellader rechnet Stanglmaier im Frühjahr, dann soll auch der neue Versorgungs-Lkw in Dienst gestellt werden. Dass die Mannschaftsstärke auch so bleibt, dafür sorgt die Jugendfeuerwehr von Florian Mösl und seinem Team. 33 Mitglieder seien es 2018 gewesen. Nach einem Infotag sei man nun bei 58. Mösl kündigte einen Aufnahmestopp an.

Kreisbrandrat Willi Vogl erinnerte an den Katastropheneinsatz im Januar in Berchtesgaden. „Da haben wir gezeigt, dass wir binnen weniger Stunden Kontingente mit mehr als 200 Kräften bereitstellen können.“ Die Feuerwehren Altenerding und Erding deckten gut ein Viertel aller Einsätze im Landkreis ab. Gotz sprach von einem „beeindruckenden Bild, das die Feuerwehr abgibt“.