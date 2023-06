Neue Schule: Sozialpädagogen müssen warten

Von: Hans Moritz

Mit zwei Klassen ist die Berufsfachschule für Kinderpflege vor einem Jahr gestartet. Nun liegen wieder erfreulich hohe Anmeldezahlen vor. © Hans Moritz

Eine gute und eine schlechte Nachricht hatte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) für den Ausschuss für Bildung und Kultur des Kreistags:

Erding - Die Berufsfachschule für Kinderpflege ist besser gestartet als erwartet. Allerdings bittet Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) vor der Genehmigung einer – weiterführenden – Fachakademie für Sozialpädagogik um Geduld. Der entsprechende Antrag des Landkreises werde bis zum Schuljahr 2024/25 zurückgestellt, heißt es in einem Brief.



Seit bald einem Jahr werden unter dem Dach der staatlichen Berufsschule Erding Kinderpfleger ausgebildet. Der Premierenjahrgang umfasst 52 junge Frauen und einige Männer in zwei Klassen. Für das im September 2023 beginnende neue Schuljahr liegen laut Landrat sogar 62 Anmeldungen vor – „damit könnten wir fast drei Klassen bilden“, so Bayerstorfer.



Er mutmaßt, dass der Freistaat warten will, wie die Berufsfachschule startet, und ob es sich lohnt, eine Sozialpädagogik-Fachakademie drauf zu setzen. Im Ausschuss wunderte sich Michael Oberhofer (CSU): „Warum dauert das alles so lange, zumal der Bedarf doch überall so groß ist.“ Mit Bayerstorfer war er sich einig, dass die Anmeldezahlen zeigten, dass das Angebot in Erding angenommen wird. Auf Oberhofers Vorstoß hin wird sich der Landkreis erneut an den Schulminister wenden – mit dem Ziel, die Akademie bereits in einem Jahr in Betrieb zu nehmen – wenn die ersten Erdinger Kinderpfleger fertig ausgebildet sind. Auch die Fachakademie würde nach den Worten Bayerstorfers an der Dr. Herbert-Weinberger-Berufsschule an der Freisinger Straße angesiedelt werden. ham