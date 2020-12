Neue Sparkassen-Zentrale bald fertig

Baufortschritt: Die neue Sparkassenzentrale am Alois-Schießl-Platz – eingerahmt von Stadthalle (l.) und Landratsamt (r.) – ist schon gut zu erkennen. Die Baustelle sorgt allerdings für Lärm. Immerhin: Ein Ende ist in Sicht.

Nachbarn ärgern sich über Lärm auf der Baustelle

von Hans Moritz

Der Neubau der Sparkassen-Hauptverwaltung am Alois-Schießl-Platz in Erding ist weit fortgeschritten. Die Fassade ist geschlossen, die ersten Gerüste werden schon wieder abgebaut. Dennoch stellt die Baustelle für so manchen Nachbarn eine Lärmbelastung dar.