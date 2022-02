Erding: Neuer Anlauf gegen die Krähenplage

Von: Gabi Zierz

Teilen

Der Nestbau steht bevor: In den nächsten Wochen werden die mehr als 2000 Saatkrähen im Erdinger Stadtpark und in den Splitterkolonien wieder eifrig Äste und ähnliches sammeln. © Symbolbild

Im Kampf gegen die Krähenplage in Erding hat die Stadt jetzt den Bauernverband auf ihrer Seite. Gemeinsam setzten sie sich für Vergrämungsmaßnahmen ein.

Seit mehr als zehn Jahren versucht die Stadt Erding der stetig steigenden Zahl an Krähen Herr zu werden. Ein Kampf gegen Windmühlen. „Ich komme mir schon vor wie Don Quichote. Ich sage seit zehn Jahren das Gleiche“, meint Thomas Schreder dazu. Der Umweltreferent des Stadtrates ringt seit Jahren mit der Regierung von Oberbayern um eine Lösung. Jetzt bekommt er Unterstützung vom Bayerischen Bauernverband.

Die Entwicklung ist dramatisch: Wurden 2008 noch 68 Brutpaare im Erdinger Stadtpark gezählt, so sind es jetzt 1186. „Und nach oben ist noch Luft, denn wir haben extrem viele schöne Bäume in Erding“, sagt Schreder mit Ironie in der Stimme. Die schlauen und geschützten Vögel, die keine natürlichen Feinde haben, haben sich mittlerweile in zahlreiche Splitterkolonien im Stadtgebiet verteilt.

Auch wenn vor der Mitte März beginnenden Brut- und Schonzeit wieder leere Nester aus den Bäumen entnommen werden dürfen, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch der Einsatz von Drohnen, Luftballons oder Falken in anderen Kommunen habe nicht dauerhaft zum Erfolg geführt. „Die Krähen sind superschlau und lachen über diese Maßnahmen“, sagt Schreder. Auch in Erding waren schon Falkner vor Ort, hätten aber angesichts der großen Anzahl an Krähen den Einsatz ihrer wertvollen Falken abgelehnt.

Am heutigen Mittwoch hat der Umweltreferent gemeinsam mit BBV-Kreisobmann Jakob Maier und Stadtverwaltung einen Besprechungstermin mit der Regierung von Oberbayern. Sie ist die Genehmigungsbehörde für mögliche Vergrämungsmaßnahmen. Die Erdinger wollen um eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung ersuchen. „Das ist bei Bibern möglich. Warum nicht auch bei den Saatkrähen“, sagt Schreder.

Die schwarzen Vögel haben sich nicht nur im Stadtgebiet ausgebreitet, sie nutzen zur Nahrungssuche auch die umliegenden Anbauflächen. Dort werden sie vor allem im Frühjahr fündig. „Die Krähen holen sich die Saat von den Feldern“, weiß Schreder. Früher sei das Saatgut gebeizt worden, „das haben viele Vögel nicht gefressen“. Mittlerweile sei das Beizen verboten.

BBV-Kreisobmann Maier habe eine Umfrage unter Landwirten gestartet „und Schäden in Höhe von 64 000 Euro ermittelt“, so Schreder. Diese Erkenntnis sei wichtig, denn die Beeinträchtigungen, die die Bürger vor allem in Stadtparknähe durch den Lärm und Kot der Vögel erdulden müssen, seien finanziell nicht zu beziffern.

Gibt es eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, wäre eine letale, also tödliche Vergrämung erlaubt. Das heißt, Krähen dürften geschossen werden. „Da freut sich kein Jäger, aber wer soll’s sonst machen, der’s kann“, sagt Schreder, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes. Es müsse immer einen nachvollziehbaren Grund geben, ein Tier zu töten. Und: „Der Naturschutz muss miteingebunden werden.“

Schreders Ziel: die Zahl der Saatkrähen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das Problem: Eine Zahl gibt es nicht. Laut Europäischem Schutzstandard muss ein günstiger Erhaltungszustand erreicht sein – genauer wollen sich die Behörden nicht festlegen.