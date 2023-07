Erding: Neuer Impuls für eine lebendige Innenstadt

Von: Gabi Zierz

Julia Flötzinger-Wilson: Die Stadtmarketing-Leiterin wird künftig von einem Citymanagement unterstützt. © www.ingasommer.de

Die Innenstadt mit Handel und Dienstleistungen ist für Erding von großem Wert. Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing will sie lebendiger machen - mit Hilfe aller.

Erding – Einen neuen Anlauf, die Innenstadt lebendiger zu machen, unternimmt die Stadt Erding. Dafür holt sie sich externe Unterstützung und will so ein Citymanagement einführen. Das Ziel: eine Strategie mit umsetzbaren Handlungsempfehlungen in den nächsten zwei bis fünf Jahren. So soll das Zentrum langfristig gestärkt werden.

Die Stadträte im Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmten jetzt dafür, entsprechende Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung für das Programm Lebendige Zentren zu beantragen.

Julia Flötzinger-Wilson, im Rathaus für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zuständig, stellte die Details vor und wurde deutlich: „Die Innenstadt mit Handel und Dienstleistungen ist für Erding von großem Wert, vor allem für uns als Stadt“, betonte sie. Deshalb erforderten der unaufhaltsam wachsende Online-Handel und die Veränderung des Besuchsverhaltens einen besonderen Arbeitsauftrag.

Dabei hat sie nicht nur den Einzelhandel im Blick. Für eine erfolgreiche Entwicklung bedarf es ihrer Ansicht nach mehr denn je der Kooperation aller Beteiligten aus vielen Handlungsbereichen, „um ein funktionierendes Stadtzentrum und eine attraktive und multifunktionale und identitätsstiftende Innenstadt zu erhalten“.

Die Basis für Maßnahmen ist der Status Quo, den es zu ermitteln gilt. Deshalb will Flötzinger-Wilson noch diesen Herbst mit telefonischen Haushalts-, persönlichen Kunden- und digitalen Bürgerbefragungen beginnen. Sie sollen Ergebnisse zum Besuchs- und Einkaufsverhalten liefern. Fragen könnten wie folgt lauten: Warum sind Sie in der Innenstadt? Wie kommen Sie hierher? Was wünschen Sie sich?

Bei der Kundenbefragung in der Altstadt werden auch Touristen interviewt, eine immer wichtiger werdende Besuchergruppe. Den digitalen Fragebogen sollen die Bürger einmal auf der Homepage der Stadt per Mausklick beantworten können. „Hier sollten wir die Landkreis-Bürger nicht außen vor lassen“, regte Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) an.

Zudem will die Stadt digital auch die Besucherfrequenz und -bewegungen messen lassen. Damit könne man auch Aussagen zum Mobilitätsverhalten treffen, so Flötzinger-Wilson.

Für Hubert Sandtner (CSU) hörte sich das Ganze interessant an, „aber mit Wünschen ist das so eine Sache. Sie können utopisch sein. Wir sollten selektieren können“. Es werde kein Wünsch-dir-was geben, betonte Flötzinger-Wilson, „aber es ist wichtig hinzuhören“. Auch in das Entwicklungskonzept für die Innenstadt (ISEK) fließen die Ergebnisse ein.

Für OB Max Gotz (CSU) ist ein möglichst großer Input entscheidend – und „dass wir mal Fakten haben und ein eigenes gesichertes Datenmaterial“. Das sahen die Stadträte ähnlich. Als guten Schritt in die richtige Richtung lobten etwa Schmidbauer und Alfons Penkhofer (AfD) den Antrag. Cornelia Ermaier (Grüne) hofft, dass die Wünsche von Bürgern und Gewerbe zusammengebracht werden können. Das hoffe auch Ludwig Kirmair (CSU), schließlich werde über die Innenstadt viel diskutiert, aber immer aus unterschiedlichen Perspektiven.

Auch im kommenden Jahr will sich das Stadtmarketing beim Citymanagement von einem externen Beratungsunternehmen unterstützen lassen. Geplant sind ein Innenstadt-Forum mit allen relevanten Akteuren, „die hier gerne etwas beitragen möchten“, so Flötzinger-Wilson, sowie die aktive Beteiligung von Jugend und Senioren. Aus all diesen Bausteinen wird dann eine Marketingstrategie entwickelt.

Dank einer 60-prozentigen Förderung der Maßnahmen kommen auf die Stadt überschaubare Kosten zu: Heuer sind es 8000 Euro, 2024 rund 12 000 Euro.