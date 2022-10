Neuer Sozialpreis des Landkreises Erding

Von: Hans Moritz

Beispielhaft ist etwa das ehrenamtliche soziale Engagement der Tafeln, wie hier in Erding. © EA-Archiv

Der Landkreis Erding will den Einsatz für die Gesellschaft würdigen.

Erding – Der Landkreis Erding wird neben dem 1978 eingeführten Umwelt- und Kulturpreis und der Sportlerehrung einen Sozialpreis ausloben. Das beschloss der Kreisausschuss auf Antrag der CSU. Er wird – wie der Kulturpreis – mit 2000 Euro dotiert sein und pro Jahr maximal zweimal vergeben werden.

Nach den im Ausschuss vorgestellten Richtlinien kommen als Preisträger ehrenamtlich tätige Personen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Privatinitiativen und andere Organisationen in Betracht. Auf Vorschlag von Hans Wiesmaier (CSU) kann der Sozialpreis auch an hauptamtlich Tätige verliehen werden, sofern die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Zu den Anforderungen heißt es: „Die Preisträger müssen sich durch ihr soziales Engagement hervorragende Verdienste um das soziale Leben erworben haben. Sie müssen der Allgemeinheit dienen, Zielgruppe dürfen nicht ausschließlich Mitglieder eines Vereins oder einer Organisation sein.“

Das Vorschlagsrecht haben alle Bürger des Landkreises, Gemeinden, Kirchen, Organisationen und Verbände. Einzureichen sind die Vorschläge jeweils bis 30. Juni. Über die Vergabe entscheidet der Kreisausschuss. Unterstützt wird er dabei – wie beim Kulturpreis – von einem Vorprüfungsgremium, dem unter anderem der Landrat, fünf Mitglieder des Kreistags, der Leiter des Fachbereichs Soziales der Kreisverwaltung sowie die Senioren- und Behindertenbeauftragte des Landkreises angehören.

Die Überreichung der Urkunden und der Geldpreise erfolgen in einem Festakt – erstmals 2023.