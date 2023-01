Erding: Neuerungen beim Galaball der Narrhalla

Von: Gabi Zierz

Regieren im närrischen Erding: Melanie Adam als Melanie I. von Berg und Insel und Hannes Dornauer als Hannes I. von Erding und Tirol mit Narrhalla-Präsident Detlef Felixberger (r.). © Burkhard Köppen

Der Galaball der Narrhalla Erding am Samstag, 7. Januar, ist nicht nur der Faschingsauftakt, sondern die Gastro-Premiere für die Stadthalle. Deshalb gibt es einige Neuerungen.

Erding – Vorfreude und Spannung sind groß: Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause findet diesen Samstag wieder der Galaball der Narrhalla Erding statt. Dort wird nicht nur das Prinzenpaar feierlich inthronisiert. Damit wird traditionell auch die Ball- und Faschingssaison eröffnet. Für die Stadthalle ist der Samstag eine Premiere, denn erstmals ist sie selbst für die Gastronomie zuständig, nachdem sich kein Nachfolger für den langjährigen Pächter Reinhold Dangl gefunden hatte (wir berichteten). So gibt es Neuerungen, die der Personalnot geschuldet sind.

„Wir bemühen uns, es wirklich schön zu machen“, betont Stadthallen-Geschäftsführerin Jutta Kistner im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie weiß um die Bedeutung des stets ausverkauften Galaballs, an dem 450 Gäste und 80 Aktive der Narrhalla mit Speisen und Getränken versorgt werden wollen. Sie mussten erstmals vorab ihr Essen bestellen und bezahlen – per QR-Code über die Stadthallen-Homepage oder im Ticketshop. Der Flyer mit vier Gerichten zur Auswahl lag den Ballkarten bei. „Ein Drittel der Gäste hat vorgeordert“, sagt Kistner. So könne die Küche nicht nur den Einkauf besser planen, auch logistisch sei das Ganze besser umzusetzen. Am Ballabend selbst gibt es ab 22 Uhr an der Foyerbar einen Schmankerl-Teller, ein Dessert und um Mitternacht Gulaschsuppe oder Weißwürste – alles ohne Vorbestellung.

„Man muss kreativ bleiben. Der Personalmarkt zwingt einen dazu“, sagt Kistner mit Blick auf die Folgen der Pandemie. „Wir arbeiten mit Agenturen zusammen, aber es ist nicht so einfach, jemanden zu finden.“ Viele Aushilfen von früher seien abgewandert oder altersbedingt ausgeschieden.

Die Stadthalle werde sich am Samstag auf die Bewirtung im Großen Saal konzentrieren, so Kistner. Die große Bar im hinteren Bereich des Foyers habe man abgegeben – an den Kioskverein der Altenerdinger Handballer. „Er hat das schon mal gemacht und ist geübt“, so Kistner. Das sei ein Testballon. Wie’s beim CSU-Ball (28. Januar) oder Prinzenball (4. Februar) sein wird, sei noch nicht klar. Fest steht aber, dass die Speisen wieder vorzubestellen sind.

Narrhalla-Präsident Detlef Felixberger freut sich auf einen schönen Ball und ist froh, dass nach vielen Vorgesprächen mit der Stadthalle jetzt diese Lösung gefunden werden konnte.

Keine Spur von Lampenfieber ist bei Melanie Adam zu spüren, die als Melanie I. von Berg und Insel die Erdinger Narren an der Seite von Prinz Hannes I. von Erding und Tirol am Samstag ihren großen Auftritt hat. Sie wird ein „richtiges Prinzessinnenkleid“ tragen, er Frack. „Der Walzer sitzt, ich bin entspannt. Wir freuen uns alle sehr“, sagt Adam auch im Namen des Hofstaats, der Garden und Jungelfer, die alle im Programm mitwirken. Am Freitag ist große Generalprobe. Adam und Hannes Dornauer waren das Prinzenpaar im ausgefallenen Fasching 2021/22 und wollen diese Saison durchstarten. Die Ballbesucher dürfen sich auch auf die Prinzenrede, den Narrhalla-Sketch, Tänze der Funken- und Prinzengarde sowie der Lieselotten freuen. Von der Krankheitswelle, die die Stadthallen-Mitarbeiter seit Dezember überrollt, wie Kistner erklärt, ist bei der Narrhalla nichts zu merken. Niemand sei erkältet, so Adam, alle fit.

Wer keine Karten für Gala- oder Prinzenball bekommen hat, kann das komplette Narrhalla-Programm auch bei der Reiherorden-Sitzung am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr erleben. Karten dafür gibt es in Heigl’s Bar, Maurermeistergasse 3, in Erding.