Neues Denkmalschutzgesetz trägt Erdinger Handschrift

Abstimmung im Landtag

Von Hans Moritz schließen

Der Landtag hat ein neues Denkmalschutzgesetz verabschiedet – in dessen 50. Jubiläumsjahr. Dieses neue Gesetz wird in einem nicht unwesentlichen Passus Erdinger Handschrift tragen.

Erding - Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sagte kurz vor der Abstimmung, man werde „Mittel und Wege finden, Eigentümer zu unterstützen. Niemand wird in Bayern überfordert werden. Das haben wir denen, die uns gegenüber Vorträge gemacht haben, auch zugesichert. Da stehen wir definitiv im Wort.“ Zeitnah sollen nun eindeutige und klare Vollzugshinweise an die zuständigen Behörden gehen, „damit jeder in Bayern weiß, was Sache ist“, so Blume weiter.



Genau darauf hatten der Archäologische Verein und dessen Vorsitzender Harald Krause, der auch Leiter des Museums Erding ist, seit Monaten gedrängt. Wiederholt hatten sie kritisiert, dass Häuslebauern durch Grabungen teils sehr hohe Kosten entstünden, sie von den Funden dann aber nichts hätten. Das schwäche das Ansehen des Denkmalschutzes. Umso mehr freut sich Krause nun, dass seine Intervention – dazu gehörte auch eine Unterschriftenliste, die im Landtag übergeben wurde – von Erfolg gekrönt ist. In diesem Zusammenhang dankt Krause Mitstreitern wie Sozialministerin Ulrike Scharf, OB Max Gotz (CSU) sowie MdL Benno Zierer, Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind und FW-Ortschef Benedikt Hoigt (alle Freie Wähler).



Kern des novellierten Gesetzes ist die Einbeziehung von Solar- und Geothermieanlagen auch im Denkmalbereich, die Ausdehnung der Förderung auf diese Bereiche sowie die Vereinbarung von Denkmalschutz und Windkraftanlagen.



Zudem führt Bayern ein „Schatzregal“ ein. Das Eigentum an Bodendenkmälern geht künftig mit Entdeckung auf den Freistaat über. Entdecker erhalten eine Belohnung, Grundstückseigentümer einen Ausgleich. In der Regel überträgt der Freistaat das Eigentum dann an die Gemeinden, damit die Funde vor Ort bleiben können. ham