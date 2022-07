Eine Mini-Allianz-Arena in der Altstadt

Von: Hans Moritz

Bald (wieder) die erste Adresse des Landkreises: das Widnmann-Palais an der Langen Zeile in Erding. Das Hauptgebäude wird saniert, die angrenzenden Gebäude im Innenhof abgerissen. Residieren wird hier unter anderem der Landrat. © Hans Moritz

Der Landkreis Erding bekommt eine neue erste Adresse, an der er schon einmal residiert hat: die Lange Zeile 10 in der Erdinger Altstadt.

Erding - Mehrere Abteilungen sowie das Büro Landrat werden in das Widnmann-Palais umziehen – Jahrzehnte lang Sitz der Kreisverwaltung. Davor muss der städtebauliche Spagat zwischen Denkmalschutz und modernem, funktionalem Bauen gelingen. Den Auftrag dafür hat das Münchner Architekturbüro Claus + Forster erhalten. Dessen Pläne sehen einen neuen architektonischen Hingucker mitten in der Herzogstadt vor. Fertig werden soll er vor der 800-Jahr-Feier Erdings im Jahr 2028.



Wilfried Claus stellte nun im Bauausschuss des Kreistags erste konkrete Pläne für das Landratsamt vor, immerhin ein 20-Millionen-Euro-Projekt. Das markante Palais wird aufwendig saniert, es darf aus Denkmalschutzgründen nicht verändert werden. Der Durchgang zur Roßmayrgasse wird begradigt. Die beiden in West-Ost-Richtung stehenden Flügel werden abgerissen und durch dreistöckige Neubauten ersetzt. Zur Roßmayrgasse hin entsteht ein viergeschossiges Bürohaus. Claus und Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) wiesen auf zwei architektonische Besonderheiten hin: An der Nordseite bleibt zwischen Palais und Anbau eine Lücke, um das Baudenkmal stärker zur Geltung kommen zu lassen. Das Geviert wird an dieser Stelle nur über das Erdgeschoss miteinander verbunden.



Noch auffälliger ist der überdachte Innenhof. Vorgesehen sind hier nach Angaben von Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung Luftpolsterkissen, wie man sie etwa aus der Allianz Arena in München kennt. Sie ruhen auf einer eigenen Stahlkonstruktion. Die Dachhaut wird wiederum aus Denkmalschutzgründen nicht direkt bis an die Gebäude reichen – ähnlich wie im München Airport Center am Flughafen, die größte überdachte Freifläche Europas.



Auf allen dafür geeigneten Dächern sind nach den Worten Bayerstorfers Photovoltaikanlagen geplant. Er sprach von etwa 420 Quadratmetern. Auf dem Palais selbst seien sie allerdings nicht erlaubt.



In das Widnmann-Gebäude zieht unter anderem das Büro Landrat. Erstmals in der Geschichte des Landkreises erhalten die Kreistagsfraktionen Konferenzräume – unter dem offenen Dach in einer (variablen) Größe, die der Zahl der Fraktionsmitglieder entspricht. Huber merkte an, sollte eine Kommunalwahl die Mehrheitsverhältnisse stark ändern, ließen sich die Wände versetzen.



In die in dem Geviert entstehenden Büroräume sollen nach den Worten Hubers vor allem die Abteilungen einziehen, die wenig Publikumsverkehr haben – etwa die Zentralen Dienste, die Kämmerei und das Liegenschaftsamt. Sachgebiete mit mehr Zulauf, etwa das Bauamt, bleiben im jetzigen Hauptsitz am Alois-Schießl-Platz sowie im benachbarten früheren Beratungsgebäude der Sparkasse – und das laut Huber wegen der dort vorhandenen Parkplätze und der Tiefgarage.



Die Gesamtkosten bezifferte er mit rund 20,7 Millionen Euro – das sind sieben Millionen Euro mehr als im Haushalt stehen. Diese Diskrepanz erklärte Huber mit dem Hinweis, „dass wir damals noch keine konkrete Planung und Kostenschätzung hatten“.



Zum Zeitplan sagte er: „Die Baugenehmigung wollen wir im Januar 2023 bei der Großen Kreisstadt einreichen. Sie ist an der Planung beteiligt und grundsätzlich einverstanden.“ Huber rechnet daher mit einem Bescheid ein halbes Jahr später. Ebenfalls 2023 könnte der Abriss der beiden West-Ost-Flügel beginnen. Die Fertigstellung visiert Huber für das dritte Quartal 2025 an – drei Jahre vor dem Stadtjubiläum, zu dem Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) laut Huber „alle Baustellen an der Langen Zeile abgeschlossen sehen will“.



Was die neue alte erste Adresse des Landkreises betrifft, meinte Bayerstorfer: „Es wurde ein zukunftsweisendes Konzept erarbeitet, um den unschätzbaren historischen Wert des ehemaligen Bezirksamts zu erhalten.“ Zusätzlich sei das Vorhaben durch die umweltfreundliche und nachhaltige Gebäudebewirtschaftung ein Beitrag zum Klimaschutz. Denn die neuen Gebäudeteile sollen im Passivhausstandard errichtet werden.

