Der Müll-Sheriff zückt die Rote Karte

Von: Hans Moritz

Vorletzte Warnung: Mülltonnen ohne Marke werden bald nicht mehr abgeholt. © LRA Erding

Seit Jahresbeginn gilt für die Mülltonnen im Landkreis Erding eine Vignettenpflicht. Sie hat zahlreiche Gebührenbetrüger überführt.

Erding - Ziel bei der Einführung zu Jahresbeginn: mehr Gebührengerechtigkeit und weniger Verwechslungsgefahr in Siedlungen und bei Mehrfamilienhäusern. Jetzt liegt eine erste Bilanz vor – und die zeigt, der kleine Aufkleber an der Mülltonne macht Sinn. Denn einige Bürger haben teils über Jahre die Abfallwirtschaft übers Ohr gehauen.



Bislang leerte die Müllabfuhr alle Tonnen, die am Straßenrand standen. Nun gab es, so berichtete Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft, im Umweltausschuss des Kreistags, findige Zeitgenossen, die sich im Baumarkt eine Mülltonne gekauft und diese einfach bei der Leerung mit vor die Tür gestellt haben, ohne dafür Gebühren zu entrichten. Auch die mittlerweile vier Euro teuren Restmüllsäcke haben sie sich auf diesem Weg gespart.



Mit den Tonnen-Aufklebern ist damit Schluss. Neumaier bilanzierte, dass seit deren Einführung 77 Anträge auf Bio- und Restmülltonnen im Landratsamt eingegangen seien – und zwar nicht von Neubürgern. Das heißt: 77 Familien müssen die Gebührenpflicht bisher umgangen haben, teils wohl über Jahre.



Dafür wird es jetzt umso teurer, kündigte Neumaier an. 13 Fälle habe man bereits abgearbeitet. Allein hierfür seien Nachzahlungen in Höhe von über 11 000 Euro fällig. Die Summe wird noch um ein Vielfaches steigen, denn 64 Fälle sind laut Neumaier noch in Bearbeitung.



Er geht von einer noch höheren Missbrauchsquote aus. „Vermutlich wurden etliche illegale Tonnen im Zuge der Gebührenmarkenpflicht einfach aus dem Verkehr gezogen und nur noch die angemeldeten verwendet.“



Bis Mitte Mai galt eine Übergangsfrist. Seither bekommen Tonnen die Gelbe Karte angehängt, die daran erinnert, die Vignette auch anzubringen. Nun folgt die nächste Stufe: „Tonnen ohne Marke werden künftig nicht mehr geleert und bekommen die Rote Karte“, kündigte Neumaier an.



Er berichtet, dass es mehrere Anträge auf Zweit- und sogar Drittmarken gegeben habe. Die Bürger hätten dies damit begründet, man habe die Vignetten verloren oder sie hätten sich gelöst. Der Leiter der Abfallwirtschaft kündigte an: „Wir werden diese Fälle natürlich kontrollieren, sprich die Tonnen in Augenschein nehmen.“ Denn auch hier sei Missbrauch nicht ausgeschlossen – wenn nämlich mit dem Zweit- und Drittwapperl nicht angemeldete Tonnen beklebt werden.



Insgesamt ist Neumaier überzeugt, „dass die angestrebten Ziele einer verbesserten Gebührengerechtigkeit erreicht wurden“. Zudem gebe es künftig keine Verwechslung von Tonnen unter Nachbarn mehr.



Weiter berichtete Neumaier, dass bald auch Langenpreising über einen eigenen Recyclinghof verfügen werde. Dieser sei im Bau. Frühestens in diesem Sommer könne er seiner Bestimmung übergeben werden – „und das im Kostenrahmen“, freute er sich.

ham