CSU: „Nur wir wirken auf allen Ebenen“

Die CSU läuft sich warm für die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs. Beim Neujahrsempfang in der Stadthalle schworen Landrat Martin Bayerstorfer und OB Max Gotz die Parteifreunde auf die Zeit bis zum 15. März ein. Und die zahlreichen Vertreter aus dem gesellschaftlichen Leben erfuhren erste Details aus dem Wahlprogramm.

Bei der Erdinger CSU herrscht eine neue Farbenlehre, die Bayerstorfer aber nicht als Koalitionsaussage verstanden wissen wollte: Über Bühne und Stadtkapelle prangte ein großes Transparent „Zukunft made in Landkreis Erding“ – überraschenderweise in den Farben Schwarz und Grün. Doch diese Kombi kennzeichnet nur die Landkreis-CSU. Die Ortsverbände werben weiter in Blautönen.

In der gut einstündigen Rede mussten die 400 Gäste, unter ihnen Weißbräu-Inhaber Werner Brombach sowie der frühere stellvertretende Ministerpräsident Hans Zehetmair, genau zuhören, um Neues zu erfahren. Bayerstorfer kündigte an, die Versorgung Kranker in der Fläche weiter verbessern zu wollen. Neben den Medizinischen Versorgungszentren in Erding, Dorfen und Taufkirchen seien zwei weitere MVZ in Isen und Wartenberg angedacht.

Ausbauen will Bayerstorfer auch den ÖPNV. Der Landrat, der seit 2002 im Amt ist, sprach von der „relativ zügigen“ Einführung von Expressbussen zwischen Erding und dem Flughafen sowie den Einsatz größerer Busse auf der im Landkreis mit am besten frequentierten Linie 512.

„Klinik ist in der Kommunalpolitik in besten Händen“

Ansonsten nutzte der 53-Jährige den Neujahrsempfang für eine ausführliche Rückschau auf die Kreispolitik. Den Namen seines Gegenkandidaten Hans Schreiner, der von FW, Grünen und SPD getragen wird, nahm Bayerstorfer nicht in den Mund. Allerdings ging er auf dessen erste einigermaßen konkrete Aussagen sehr wohl ein. Eine von Schreiners Thesen: Das Klinikum müsse wieder von Fachleuten geführt werden – nicht von (CSU-)Politikern. Dies zerpflückte der Amtsinhaber und -verteidiger facettenreich. „Wer kann unser kommunales Krankenhaus besser führen als die Kommunalpolitik?“ fragte er und verwies auf die vom damaligen Management eigenmächtig veranlasste Schließung des Kreißsaals Mitte 2017. „Als einziges Krankenhaus in Deutschland ist es Erding gelungen, die Geburtshilfe wieder zu eröffnen“, erinnerte Bayerstorfer, „verbunden mit einer aufwendigen Sanierung“. Und: „Weil es der Kreistag wollte.“

Große Hoffnungen in Kinderklinik

Ähnlich habe es sich bei der Dialyse verhalten. 14 Jahre lang habe man darum gekämpft. „Und jetzt muss sie wenige Jahre nach der Eröffnung schon wieder erweitert werden.“ Es sei auch die CSU gewesen, die für die Einrichtung einer Strahlentherapie eingetreten sei. Grundsätzlich machte er das Versprechen: „Die Krankenhäuser in Erding und Dorfen werden eine gute Zukunft haben.“ In beide Standorte werde weiter investiert.

Zuversichtlich zeigte sich Bayerstorfer, die Kinderheilkunde genehmigt zu bekommen. Denn es sei ihm gelungen, den Vertreter der AOK davon zu überzeugen, dass die Kinderklinik-Karte im Norden Münchens große Lücken aufweise.

A94: Heute kommt Markus Söder

Bayerstorfer wollte sich von der SPD nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. „Was eine Fachschule für Sozialpädagogik betrifft, hat die CSU schon vor Jahren einen Antrag gestellt. Aber damals kam Freising zum Zug.“ Er freue sich, wenn nun auch die SPD die Notwendigkeit erkannt habe.

Zur A 94 merkte er an, die CSU vor Ort unternehme alles, um Verbesserungen für die Anlieger zu erzielen. Heute kommt Ministerpräsident Markus Söder nach Buch.

Gotz: Bitte nicht nur Klimathemen

Zuvor hatte OB Gotz gesprochen. Er warnte davor, sich nur noch auf die Klimadebatte zu fokussieren. „Wir dürfen die anderen Herausforderungen darüber nicht vergessen, etwa die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze.“ Zudem sprach sich der OB für weitere Gewerbegebiete aus – „eine Antwort auf 11 000 Auspendler“. Nur so werde man auch den Wohlstand sichern können – und damit die Mittel für weitere Investitionen.

Gotz warb offen für die CSU. „Ich bin stolz, bei ihr Mitglied zu sein. Nur wir wirken auf allen Ebenen. Das ist der entscheidende Pluspunkt.“ Und man habe das Programm voll umgesetzt.