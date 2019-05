Nichts als die Wahrheit: So arbeiten Journalisten

Schülermedientag an der FOS/BOS Erding

Fast eine Stunde lang hatte Redakteur Timo Aichele leichtes Spiel. Er referierte am Freitag in der Aula der Beruflichen Oberschule über „Fakten gegen Fakes“. Nach seinem Vortrag gab er das Mikro aus der Hand – und musste sich ganz schön viel Kritik an der Arbeit von Medien anhören. Rund 300 Schüler diskutierten mit dem stellvertretenden Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger über die Glaubwürdigkeit von Nachrichten. Das war das Thema des Schülermedientags, bei dem Medien-Profis an Schulen in ganz Bayern mit Jugendlichen darüber ins Gespräch kamen.