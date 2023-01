Nitrat im Trinkwasser: Bund Naturschutz attackiert Politik

Von: Hans Moritz

Teilen

Wie belastet ist unser Trinkwasser. Genau kann das niemand sagen - genau darum rankt sich der Streit. © Lukas Schulze/dpa

Der Streit um die roten Gebiete mit einer zu hohen Nitrat-Belastung im Trinkwasser in Teilen des Landkreises Erding geht in die nächste Runde.

Erding - Der Bund Naturschutz (BN) erhebt schwere Vorwürfe gegen Landrat Martin Bayerstorfer und den Kreistag, die einen Brandbrief wegen zu wenig Messstellen und ungeeigneten Messpunkten verfasst hatten (wir berichteten).



Nach Auffassung des BN redet der Landkreis das Problem klein und unternehme nichts gegen den Schutz des Trinkwassers. Er spricht von „fadenscheinigen Argumenten“. Bayerstorfers Kritik an der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Ausführungsverordnung ist für den BN „skandalös einseitig und enthält grobe Fehleinschätzungen“, heißt es in einer Mitteilung.



„Tatsache ist, dass das Grundwasser an den Messstellen eine erhöhte Nitrat-Belastung aufweist und dagegen dringend vorgegangen werden muss“, sagt Sabine Lanzner vom BN. Die Grenzwerte seien medizinisch begründet und laut Weltgesundheitsorganisation inzwischen sogar weiter abzusenken. Die Kosten für die Reinigung des Trinkwassers könnten nicht den Verbrauchern aufgebürdet werden, ist der BN überzeugt.



„Tatsache ist außerdem, dass die Tierhaltung die maßgebliche Größe für Nitrateintrag ist. Der Landkreis Erding ist einer der viehreichsten Bayerns und hat deshalb eine für die Fläche viel zu große Menge an nitratreichen Reststoffen aufzunehmen“, so Lanzner. Das führe zwangsweise zu Problemen, nicht nur mit Nitrat.



Die Argumentation, dass das Lager der nahe gelegenen Raiffeisen-Verkaufsstelle die Grundwassermesswerte verfälsche, ist laut BN ein schwerer Vorwurf gegenüber dem Raiffeisenlager. „Die Dünger werden nach unserer Kenntnis dort in geschlossenen Hallen mit Betonboden gelagert und verladen. Der Staubaustrag durch das Tor ist minimal“, berichtet Lanzner.



Der Naturschutzverband ist der Auffassung: „Die Böden und das Grundwasser in vielen Regionen Deutschlands brauchen dringend eine Entlastung, die kurzfristig nur durch die Einhaltung der Richtlinien und langfristig durch die (Wieder-)Einführung einer Flächenbindung für die Tierhaltung erreicht werden kann.“



Der Verband wirft Deutschland und den Bundesländern vor, das Problem verschleppt zu haben. Maßnahmen hätten schon 2014 ergriffen werden müssen. Ab 2018 hätten dann Strafzahlungen von 800 000 Euro täglich gedroht. Die Nitratverordnung sei dann erst zum Jahreswechsel gekommen. „Man hat Jahre ungenutzt verstreichen lassen und jammert nun über unzumutbare Reglementierung.“



Wie mehrfach berichtet, geht der Landkreis davon aus, dass die Messungen fehlerhaft sind und fordert ein feineres Raster. Bestätigten sich die erhöhten Werte, werde man sofort umsteuern. ham