„Rote Gebiete“: Aiwanger soll helfen

Von: Hans Moritz

Krisenkommunikation: Landrat Martin Bayerstorfer (M.) mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (r.) am Freitag in Berlin. © Hans Moritz

Der Streit um angeblich zu hohe Nitrat-Werte in Teilen des Landkreises Erding geht weiter. Doch die betroffenen Bauern bleiben vorerst die Gelackmeierten. Die roten Gebiete in Erding waren nun auch Thema in Berlin.

Erding - Die neue Nitrat-Verordnung ist seit Jahresbeginn in Kraft. Weil wegen zu hoher Belastung so genannte rote Gebiete auch im Kreis Erding ausgewiesen wurden, dürfen zahlreiche Landwirte im nördlichen und im östlichen Landkreis ihre Felder nur eingeschränkt bewirtschaften. Mindestens zwei Jahre müssen sich sie auf geringere Erträge einstellen – und das, weil die Behörden Fehler gemacht haben?



Der Kampf gegen die roten Gebiete wird an mehreren Fronten geführt. Jakob Maier, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es gründen sich zwei Interessengemeinschaften, an jeder der beiden fragwürdigen Messstellen eine.“ Ziel sei, so Maier, Druck auf die Politik auszuüben.



Bekanntlich reichen zwei Messstellen bei Fraunberg und Lengdorf, um einen Korridor bis in den Landkreis Altötting als rotes Gebiet auszuweisen. Dabei waren die Messstellen für den Trinkwasserschutz gar nicht errichtet worden, zumal sie sich zum einen in der Nähe eines Lagers befinden, auf dem Kunstdünger umgeschlagen wird, zum anderen neben einem Kiesabbau.



BBV-Obmann Maier ist überzeugt: „Es gibt andere, besser geeignete Messstellen. Es sind zu wenig.“ Was ihn ärgert: Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie dürften mehrere Ebenen geschlafen habe. Maier sagte unserer Zeitung allerdings auch, „dass eine Klage eher Sache des Landkreises ist, nicht der Bauern“.



Das sieht Landrat Martin Bayerstorfer zwar nicht so, kämpft aber ebenfalls gegen die Ausweisung. Auf der Grünen Woche in Berlin nahm er mit Sabine Berger vom BBV Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger zur Seite. „Ich habe ihm klargemacht, dass hier nachgebessert werden muss“, so Bayerstorfer. Aiwanger habe auf die EU verwiesen. „Aber das Problem mangelnder Messstellen ist ein bayerisches“, konterte der Landrat und verwies auf das Nachbarland Baden-Württemberg mit deutlich mehr Messpunkten. Immerhin: Aiwanger habe zugesagt, das Thema noch einmal zu prüfen.



Auch Bayerstorfer vermag noch nicht abzuschätzen, ob der Streit vor Gericht landet. Was ihn ärgert: „Derzeit entsteht der Eindruck, wir würden uns gegen den Trinkwasserschutz wehren. Dem ist natürlich nicht so. Umso wichtiger ist, dass korrekt gemessen wird.“ Auf beiden Seiten gehe es um viel. ham