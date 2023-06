Stoppt der Klimaschutz den Straßenbau?

Von: Hans Moritz

Die rote Linie markiert die geplante Nordumfahrung von Erding. Aber braucht es die überhaupt noch? Nein, meinen ihre Gegner. © bfs-otzmanns

Die Gegner fahren neue Argumente auf, um die Erdinger Nordumfahrung endgültig zu beerdigen.

Erding – Seit über 20 Jahren in Planung, seit gut zehn Jahren im Genehmigungsverfahren – die Erdinger Nordumfahrung ist ein Musterbeispiel dafür, wie lange Infrastrukturprojekte hierzulande dauern. Für das Erdinger Bündnis Klimaschutz & Flächensparen ist nach so langer Zeit selbige reif: Die Nordumfahrung soll endgültig beerdigt werden. Das Bündnis aus diversen Naturschutzverbänden fährt neue Geschütze gegen die 9,5 Kilometer lange Verbindung ab Unterstrogn/Bockhorn nördlich an Erding vorbei bis zur Flughafentangente bei Reisen auf. Für sie läuft weiterhin das Planfeststellungsverfahren.



Alfred Schreiber vom Verkehrsclub Deutschland erinnert daran, dass für die ED99 ein Klimaschutzgutachten nachgeholt werden müsse – so wolle es mittlerweile das Gesetz. „Die Ergebnisse dieses Gutachtens können eigentlich nur lauten, dass die Nordumfahrung nicht klimaverträglich sein kann, und die Planungen deshalb sofort eingestellt werden müssen“, heißt es in einer Erklärung. Schreiber erklärt: „Der Bau hätte nachteilige Auswirkungen auf hochwertige Böden, zudem würde hektarweise Fläche versiegelt – alles wider den Klimaschutz.“



Schreiber ist zudem überzeugt: „Die der ED99 zugrunde liegenden Verkehrsprognosen können nicht mehr stimmen.“ Die Zahlen seien zu alt, um aktuelle Entwicklungen etwa durch Corona und den Trend zum Homeoffice zu berücksichtigen.



Zudem, so der VCD-Chef weiter, „war die Nordumfahrung im Kontext mit der dritten Startbahn am Flughafen geplant, die ja bis auf Weiteres nicht kommt“. Schreiber verweist dazu weniger auf das Moratorium der Staatsregierung, sondern auf geänderte Rahmenbedingungen in der Luftfahrt. „Das Drehkreuz-Konzept wurde abgelöst durch wieder verstärkte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Es gibt deutlich weniger innerdeutsche Kurzstreckenflüge als Zubringer“, so Schreiber. Allerdings verweisen Erdings OB Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer immer wieder darauf, dass die Kfz-Zulassungszahlen im Kreis Erding stiegen – und zwar stärker als der Bevölkerungszuwachs.



Das Bündnis will auch die Konversion des Fliegerhorsts – geplant ist die Entwicklung eines komplett neuen Stadtteils – nicht als Argument pro Nordumfahrung gelten lassen. „In diesem Stadtteil liegt der neue Erdinger Bahnhof mit künftigem S-Bahn-Ringschluss und Walpertskirchner Spange“, heißt es in der Mitteilung. Soll heißen: Das Bündnis geht hier von deutlich weniger Individualverkehr aus, als man aus den Bevölkerungsvorausberechnungen schließen könnte. Schreiber fragt sich, ob die zu erwartende Bahn-Infrastruktur beim Verkehrsgutachten berücksichtigt worden sei.



Wolfgang Fritz (Grüne) geht davon aus, „dass die Kosten vollkommen aus dem Ruder laufen werden“. Die einmal aufgerufenen 90 bis 100 Millionen Euro seien völlig veraltet und neben der allgemein bekannten Preissteigerung allein schon von aufgrund Inflation und Zinsentwicklung überholt.



Schreiber weist im Gespräch mit unserer Zeitung darauf hin, „dass das Naherholungsgebiet Kronthaler Weiher durch die Nordumfahrung deutlich an Attraktivität verlieren würde – wegen des Verkehrslärms“.



Das Bündnis kämpft schon lange gegen die Nordumfahrung, aber auch den Ausbau der Flughafentangente. Fritz weist darauf hin, dass allein die ED99 35 bis 40 Hektar Ackerfläche kosten werde. „So lassen sich die Ziele eines reduzierten Flächenverbrauchs von fünf Hektar pro Tag in Bayern nicht erreichen. Außerdem werden die Bodenpreise in die Höhe getrieben“, kritisiert Fritz. Einmal mehr fordert er, statt neue Straßen zu bauen den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Der würde dann auch besser angenommen. ham