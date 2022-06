Geislinger Schlagloch-Pisten

Verdiente Bürger zeichnete OB Max Gotz (r.) in der Bürgerversammlung im Sportpark Langeisling aus, darunter den früheren Ortssprecher von Altham und Eichenkofen, Lorenz Hellinger (l.), sowie Max Tauber für 40-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr Langengeisling. Nicht erschienen waren Pfarrer Richard Greul und Georg Metzger (beide 25 Jahre aktives Feuerwehrmitglied). Die Tribüne war trotz kühler Witterung gut besetzt. © Hans Moritz

Die Nordumfahrung von Erding ist seit Jahren der Dauerbrenner in den Bürgerversammlungen für die Ortsteile Langengeisling, Altham und Eichenkofen. So war es auch am Montagabend im Sportpark des FCL.

Langengeisling - och die Bürger hatten noch viele weitere Fragen an Oberbürgermeister Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer (beide CSU).



Nordumfahrung



„Wie ist der Sachstand bei der Nordumfahrung?“ wollte der frühere Ortssprecher von Altham und Eichenkofen, Lorenz Hellinger, wissen. Bayerstorfer berichtete über die jüngste Mitteilung des Staatlichen Bauamtes vom 18. Mai, der zufolge die Regierung von Oberbayern weiter damit beschäftigt sei, die mehreren hundert Einwendungen zu beantworten. Möglicherweise könne noch heuer ein Erörterungstermin angesetzt werden.



Beim Flächenerwerb für die ED 99 sei man so gut wie am Ziel. „Für den Trassenkorridor haben wir sogar 34,9 Hektar erworben, obwohl wir nur 34,4 Hektar benötigt hätten“, so Bayerstorfer. Bei den Ausgleichsflächen verfüge man über 29,2 von 33,5 Hektar. An der Trasse – von der B 388/Unterstrogen bis zur Flughafentangente Ost bei Reisen/Kanalbrücke – ändere sich nichts mehr.



Hochwasser



Lenz machte sich zudem Sorgen, dass beim Hochwasserschutz unberücksichtigt bleibe, wohin das Wasser nördlich von Langengeisling fließt. Da konnte ihn Gotz beruhigen: Das werde berücksichtigt und untersucht. Er hoffe, „dass wir möglichst schnell ins Planfeststellungsverfahren einsteigen können“.



Stadtbus



Ein Bürger monierte, dass die Stadtbuslinie 580 von Altham zur Therme nach wie vor nicht am Samstag bedient werde. Gotz sagte zu, die Ausweitung des Fahrplans zu prüfen. Der OB wies aber deutlich darauf hin, „dass alle Unternehmen über Fahrermangel klagen“. Das könnte auch künftig der große Hemmschuh bei zusätzlichen Fahrten sein.



Kaputte Straßen



Hellingers Nachfolger als Ortssprecher, Andreas Röslmair, kritisierte den „katastrophalen Zustand“ der Ortsstraße von Eichenkofen nach Tittenkofen. Die Fahrbahn sei von den Kieslastwagen völlig zerstört worden. „Hier wäre eine Sanierung beziehungsweise Verbreiterung beziehungsweise das Setzen von Rasengittersteinen sicher sinnvoll“, meinte Röslmair. Selbst als Radfahrer fühle er sich da nicht mehr sicher. Gotz erwiderte: „Wenn die Fahrbahn breiter wird, zieht sie mehr Schleichverkehr an. Zudem wird dann schneller gefahren.“ Die einzige Lösung sei der rasche Bau der Nordumfahrung.



Martin Neumaier wies auf frostbedingte Aufbrüche und Risse in der Alten Römerstraße hin. „Könnte man hier nicht eine Spritzdecke aufbringen?“, fragte er. Der OB antwortete: „Hier warten wir ab, wie es mit dem Bahnhof im Fliegerhorst und dessen Anbindung weitergeht.“ Zudem erinnerte er an die Planung, eine Nordanbindung zur ED 99 zwischen Langengeisling und dem Fliegerhorst bauen zu wollen.



Weiter bat Neumaier darum, den Fußweg westlich des Kronthaler Weihers aufzukiesen, da dieser nach Regenfällen eine kaum noch begehbare Schlammpiste darstelle. Dies will Gotz prüfen lassen.



Kronthaler Weiher



Zudem regte Neumaier an, am Weiher mehr Bänke mit Lehnen für Senioren aufzustellen, ebenso Duschen und Umkleidekabinen. Dem erteilte Gotz eine Absage: „Es ist ein Weiher und kein Schwimmbad.“ Zudem sei dann noch mehr Vandalismus zu befürchten. Und: „Die Stadt kann sich nicht mehr alles leisten.“ Zum gesperrten Steg auf die Insel im Süden des Badesees sagte er: „Wir warten noch auf ein Grundsatzurteil. Ein Bürgermeister ist nach einem tödlichen Badeunfall verurteilt worden. Hier haben wir das Problem, dass der Bereich südlich der Insel von der Wasserwacht nicht eingesehen werden kann.“



Radweg



Karl Patzelt erkundigte sich nach der Möglichkeit eines Radwegs von Langengeisling nach Tittenkofen. Gotz bat um Geduld bis zur Planfeststellung der Nordumfahrung. „Dann können wir das in Angriff nehmen, eine Grundstücksbevorratung dafür hat bereits stattgefunden.“



DAV-Kletterturm



Weiter bat Patzelt die Stadt, Werbemöglichkeiten am Kletterturm der DAV-Sektion Alpenkranzl zuzulassen. Der Verein sei auf Förderung angewiesen. Gotz erklärte, man werde eine Lösung finden, „aber wir wollen auch keine reine Werbesäule“.



Urnenstele



Gotz kündigte in seinem Rechenschaftsbericht an, „dass wir auf Wunsch der Bürgerschaft auf dem städtischen Friedhof in Langengeisling eine Urnenstele errichten werden – mit 16 Kammern für je zwei Urnen“. Diese Bestattungsform liege im Trend, zumal kein Pflegeaufwand anfalle. Der Bauhof wolle das Projekt noch im Herbst dieses Jahres abschließen.

